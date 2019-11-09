Yeni temizlik ürünü 'BORON' hızlı başladı

Enerji Bakanı Dönmez, “BORON, yüksek nitelikli bir pazarda, 10 ay içinde yüzde 8'lik paya sahip oldu” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli temizlik ürünü BORON'da çeşitliliği artırdıklarını belirterek, “Bugünden itibaren renkli ve beyazlar için sıvı ve toz olmak üzere 4 farklı BORON ürünü raflardaki yerini almaya başlayacak” dedi. Dönmez, BORON'un yeni ürünlerinin tanıtım toplantısında, doğal mineralli temizlik ürünlerinin yaygınlaşmasında BORON'un öncü bir rol üstlendiğini söyledi. ETİ Maden'in yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ve müşteri geri bildirimleriyle yerli temizlik ürününün her geçen gün daha da geliştirildiğini ifade eden Dönmez, BORON'un içeriğinde petrol türevi ya da fosfat gibi insan sağlığına, doğaya ve çevreye zararlı hiçbir katkı maddesinin bulunmadığını söyledi. Türkiye'deki temizlik ürünleri pazarının yaklaşık 10 milyar liralık bir hacme sahip olduğunu aktaran Bakan Dönmez, “BORON yüksek nitelikli bir pazarda 10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8'lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de tüm büyük zincir mağazalarda yaklaşık 20 bin satış noktasında olma hedefimiz var” diye konuştu.