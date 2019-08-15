Yeni sezonda iç fındık ihracatının 300 bin tonu aşması bekleniyor

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanlığı, 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı, 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma başlattı
Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) 'Cevheri' göreve hazır Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) 'Cevheri' göreve hazır
Fenerbahçe'nin Bologna’da oynayan Santander'le ilgilendiği iddia edildi Fenerbahçe'nin Bologna’da oynayan Santander'le ilgilendiği iddia edildi
Terör örgütünün ilk saldırılarına tepkiler sürüyor Terör örgütünün ilk saldırılarına tepkiler sürüyor
Askeri heyet, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı Askeri heyet, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı
Pençe Harekatı'nda ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi Pençe Harekatı'nda ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi
İstanbul serinleyecek İstanbul serinleyecek
TDV'ye 453 bini aşkın kurban bağışı yapıldı TDV'ye 453 bini aşkın kurban bağışı yapıldı
Güney Kore Japonya'ya göz kırptı Güney Kore Japonya'ya göz kırptı
Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da ayin yönetti Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da ayin yönetti
Güney Kore'den Japonya'ya davet: Diyalog ve iş birliği yolunu seçerlerse memnuniyetle el ele vereceğiz Güney Kore'den Japonya'ya davet: Diyalog ve iş birliği yolunu seçerlerse memnuniyetle el ele vereceğiz
Kanser tedavisinde büyük keşif! Bilim insanları kan-beyin bariyerini kıran ilaç dağıtım sistemi geliştirdi Kanser tedavisinde büyük keşif! Bilim insanları kan-beyin bariyerini kıran ilaç dağıtım sistemi geliştirdi
AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Şalcı: Marmara Depremi arama kurtarma için bir milattır AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Şalcı: Marmara Depremi arama kurtarma için bir milattır
Başkan Erdoğan nezaketi: Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti Başkan Erdoğan nezaketi: Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti
Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Divanlıoğlu: Arakanlı Müslümanlar için sahada ve masadayız Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Divanlıoğlu: Arakanlı Müslümanlar için sahada ve masadayız
Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban hayatı kontrol altında Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban hayatı kontrol altında
Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan leylekler telef oldu Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan leylekler telef oldu
GYODER Başkanı Yetgin: 6,5 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor GYODER Başkanı Yetgin: 6,5 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor
Bütçe temmuzda fazla verdi Bütçe temmuzda fazla verdi
Tarım ÜFE temmuzda düştü Tarım ÜFE temmuzda düştü
Cengiz Ünder, 2023'e kadar Roma'da Cengiz Ünder, 2023'e kadar Roma'da
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı: Sıkı tedbirler, çöpe giden eti yüzde 5'lere düşürdü Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı: Sıkı tedbirler, çöpe giden eti yüzde 5'lere düşürdü
"İşkolikliğin sebebi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluk olabilir" "İşkolikliğin sebebi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluk olabilir"
Yaban mersini üreticinin yüzünü güldürüyor Yaban mersini üreticinin yüzünü güldürüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:23:24 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:24:14

Yeni sezonda iç fındık ihracatının 300 bin tonu aşması bekleniyor

İhracatçılar, dünya fındık üretimi ve ihracatının önemli kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin yeni ihracat sezonunda 300 bin tonun üzerinde iç fındık ihraç etmesini bekliyor.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, 31 Ağustos'ta sona erecek 2018-2019 fındık ihracat sezonunun yaklaşık 275 bin tonla kapanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Sevinç, 2019-2020 fındık ihracatı sezonunun ise 1 Eylül'de başlayacağını ve güzel bir sezonun kendilerini beklediğini aktardı.

Yeni sezonda rekor düzeyde iç fındık ihracatı beklediklerini vurgulayan Sevinç, "Rekolte bu sene oldukça yüksek. Bunu, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi verilerinden de görebiliriz. Bu yıl fındık ihracatından beklentimiz, en yüksek ihracatın yapıldığı 2012-2013 sezonundaki 301 bin ton iç fındık ihracatının üzerine çıkılması yönünde." dedi.

"Rekoltenin fazla olması kimseyi korkutmamalı"

Sevinç, bu konuda bütün ihracatçıların elinden geleni yapacağına inandığını dile getirerek, "Fındık rekoltesinin fazla olması kimseyi korkutmamalı. Biz ülke olarak daha fazla fındık üretmek için daha da gayret etmeliyiz. Üretimde tekel olmak yetmez. Satışta da oranı artırmak zorundayız. Fındık, ülkemiz ihracatının yüz akıdır." diye konuştu.

Türkiye'de fındık rekoltesinin gelecek sezonda yüksek çıkması için şimdiden tüm paydaşların çalışmalara başlaması gerektiğinin altını çizen Sevinç, "Bu konuda üreticiye ne yapması gerektiği ayrıntılı şekilde anlatılmalı. Bahçelerin bakımının nasıl yapılması gerektiği öğretilmeli, ilaçlama, besleme ve budama modelleri konusunda eğitim verilmeli. Tüm bunları vakit kaybetmeden yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sevinç, geçmiş yıllarda fındıkta yaşanan bozulmalar nedeniyle ihracatta sorun yaşandığını da anımsatarak, "Benzer durumların yaşanmaması için tüm üreticilere ürünü yeterince kurutup, sağlıklı depolarda muhafaza etmelerini öneriyoruz." dedi.

Bu sezon iyi olan fındık randımanını korumak için üreticilerin gerekli hassasiyeti göstereceğini inandığını belirten Sevinç, "Fındık ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinin başında geliyor. Böylesine kıymetli bir ürünü korumak için herkesten hassasiyet bekliyoruz." diye konuştu.

Sevinç, hedeflerinin tüm fındığı ihraç etmek olduğuna dikkati çekerek, gelecek sezona sıfır stok bırakmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

"Çin pazarındaki gelişmeler sevindiriyor"

Sevinç, fındığın daha önceki yıllarda en çok Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Belçika ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

Özellikle İtalya'ya gerçekleştirilen fındık ihracatının yeni sezonda daha da artacağının altını çizen Sevinç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sezon İtalya'da fındık rekoltesi çok düşük kaldı. O ülkede rekoltenin düşük kalması, Türkiye'nin ihracatını ve pazar payını çok artıracaktır. Aynı şekilde Azerbaycan ve Gürcistan'da da beklenen rekolte olmadı. Bütün bu gelişmeler Türk fındığının daha fazla ihraç edileceği anlamına gelmektedir."

Sevinç, son yıllarda Çin pazarında yaşanan gelişmelerin de yüz güldürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu pazarımız hızla büyüyor. Bu sezon Çin'e yapılan ihracatın 8-9 bin ton civarında kapanmasını bekliyoruz. Bu rakamın yeni sezonda 10-15 bin ton civarında olacağını düşünüyoruz. Ondan sonra da önü açık zaten. Çin pazarındaki gelişmeler sevindiriyor. Çin'i, yakın gelecekte Türkiye'nin fındık ihracatındaki yıldızlarından biri olarak görüyoruz. 30-40 yıllık rüya yavaş yavaş gerçekleşiyor."

(AA)

Görevden alınan TTK Başkanı'ndan kafa karıştıran açıklama... Ne demek istedi?
Esed güçleri, Türkiye'nin gözlem noktasının bulunduğu Morek'in çevresinde hareketlenmeye başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın canlarını böyle tehlikeye atıyor
Nusaybin'de eski gümrük kapısında provokasyon! Teröristle ateşe verdi
Milli takıma seçilerek dikkatleri çekmişti! F.Bahçe golcüsünü buldu
"Abdü"nün ilk ifadesi ortaya çıktı
Emeklinin gözü toplu sözleşmede! En düşük maaş ne kadar olacak?
Yunan basınında panik! Türkiye sessiz sedasız envantere aldı
Az çalışana tam tazminat
1959 öncesi kazanılan şampiyonluklar sayılacak mı? TFF'den ilk açıklama
Özal'ın berberi yıllara meydan okuyor
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Ağustos 2019
Erzincan'da Mehmetçik inlerine girdiği teröristler ile göğüs göğüse çarpıştı
Son hali bile çok beğenildi
Roma'dan Cengiz Ünder kararı
İstanbul'da en ucuz ev Esenyurt'ta, zirvede ise Beşiktaş var
Suriye’de PKK işgalindeki şehirlerde Türkiye halkın kurtuluş umudu
Demet'ten otoyola övgü
Kandil'den bir vahşi infaz daha! Arazide yakalayıp yaktılar
Karan kiloları
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ