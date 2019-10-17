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17 Ekim 2019 Perşembe 14:23:56 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 14:24:39

Yeni mesleklerle eğitimde dijital dönüşüm

"Akıllı bina teknisyeni", "3 boyutlu organ üreticisi" gibi yeni mesleklerin yaygınlaşması beklenirken, bu değişim söz konusu mesleklere yönelik insan kaynağı ve eğitimde dijital dönüşüm ihtiyacını beraberinde getiriyor.

Teknolojinin gelişmesiyle yeni dönemde "akıllı bina teknisyeni", "3 boyutlu organ üreticisi", "nesnelerin interneti teknisyeni" gibi yeni mesleklerin yaygınlaşması öngörülürken, bu değişim söz konusu mesleklere yönelik insan kaynağı ve eğitimde dijital dönüşüm ihtiyacını gündeme taşıyor.

Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul, AA muhabirine, dijital ekonominin konuşulduğu bu dönemde bireylerin yetenek ve becerilerini öne çıkaracak bir eğitimin büyük önem taşıdığını söyledi.

Gelecek dönemde mesleklerde büyük değişim yaşanacağını belirten Erkul, "Evimizde artık o kadar çok teknolojik alet varki bunları tamir edecek birilerine ihtiyaç olacak. Yeni dönemde akıllı bina teknisyeni, 3 boyutlu organ üreticisi, nesnelerin interneti teknisyeni gibi mesleklerle karşılaşacağız. Bu yeni mesleklere yönelik insan kaynağının yetiştirilmesi gerekiyor. 2022 yılına kadar ortaya çıkacak yeni meslekler sayesinde 6,5 milyonluk yeni istihdam sağlanacağı tahmin ediliyor. Bugün ilkokulda okuyan öğrencilerin yüzde 65'i gelecekte oluşacak mesleklerde çalışacak. Bu nedenle farklı becerilerin bu öğrencilere kazandırılması gerekiyor." dedi.

Türkiye'de yeni mesleklere yönelik çalışmalar yapıldığına işaret eden Erkul, "Ülkemizde bu mesleklerde çalışacak insan kaynağının yetiştirilmesi için potansiyel olduğuna inanıyorum. Genç bir nüfusumuz var ve değişime kolay uyum sağlayabiliyoruz. Tek yapmamız gereken teknolojiyi eğitim sistemimize hızla adapte etmek." diye konuştu.

"İçerik ve model oluşturmak gerekiyor"

Eğitimde dönüşümün teknolojiyle sağlanabileceğini ifade eden Erkul, şöyle konuştu:

"Teknolojinin eğitim alanında kullanılmasıyla sistem farklılaşmaya başladı. Eğitimde dijital dönüşümün en önemli aktörlerinden birisi öğretmenler. Yapay zeka, makine ve derin öğrenme gibi kavramları eğitimcilerimizin çok iyi anlayıp öğrencilere aktarmasıyla bu alandaki dijital dönüşüm sağlanacak."

Erkul, şirket olarak, gelecek süreçte karşılaşılacak yeni teknolojilere yönelik eğitimcilerle paylaşımda bulunduklarını vurgulayarak, bu teknolojilere yönelik içerik ve model oluşturma görevinin eğitimcilere düştüğünü bildirdi.

"Oyunla eğitimi birleştirecek teknolojiler için çalışıyoruz"

Yeni teknolojilerin öğrenme sürecini hızlandırdığına dikkati çeken Erkul, şunları kaydetti:

"Artık coğrafya ve tarih dersleri artırılmış gerçeklik ürünleriyle öğrencilere aktarılabiliyor. Teknolojiyle birlikte yaşayarak öğrenme ve öğrenme sürecine dahil olma imkanı oluşuyor, bu da bilginin akılda kalmasını sağlıyor. Ayrıca, 'Z kuşağı' artık zamanlarının çoğunu oyun oynayarak geçiriyor. Biz de oyunla eğitimi birleştirecek teknolojiler üzerine çalışıyor, buna yönelik ürünler geliştiriyoruz. Aynı zamanda, sınıf içi interaktif sistemlere yönelik çalışmalarımız var. Bu sistemlerle bir ülkedeki eğitimci başka ülkedeki meslektaşlarıyla aynı konuyu, problemi ve projeyi paylaşabiliyor."

Erkul, Microsoft olarak Türkiye'de eğitimin dijital dönüşümüne katkı sunabilmek için çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, öğretmenlere yönelik bir ağ oluşturduklarını ve 25 yıllık süreçte 280 bin öğretmenin bu ağa dahil olarak eğitimler aldığını bildirdi.

Eğitim teknolojilerine 16,9 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması

Türkiye'de 272 binden fazla öğretmenin Microsoft'un modern derslik deneyimine yönelik hizmetinden faydalandığı bilgisini veren Erkul, "Dünyada eğitim alanındaki dijital teknolojiler için harcanan tutar geçen yıl 155 milyar doları buldu. Eğitimin dijital dönüşümü için harcanan tutarın 2025 yılında 350 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'nin bu dönüşümde daha fazla yer alması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erkul, eğitime yönelik teknolojilerin ilkokuldan üniversiteye kadar her seviyede kullanıldığını dile getirerek, "Microsoft'un eğitimi dönüştürecek dijital teknolojilere yaptığı Ar-Ge harcamaları bu yıl 16,9 milyar dolara ulaştı." dedi.

(AA)

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