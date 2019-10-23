Yeni evinde gözü zirvede

Yunus ÇAĞLAR

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları’nın (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ekonomi basını yöneticileriyle bir araya geldi. Aycı, toplantıda yaptığı konuşmada, Atatürk Havalimanı’ndan, İstanbul Havalimanı’na taşınma sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Mega havalimanına adaptasyon sürecinin başarıyla devam ettiğini dile getiren Aycı, zamanında kalkış oranının yüzde 94’e yükseldiğini söyledi. İlker Aycı, uçağın kalkıştan önce pistte geçirdiği zamanı gösteren taksi süresinin de 28 dakikadan, 19 dakikaya kadar gerilediğini ifade etti.

YENİ PİST ETKİLİ OLACAK

İstanbul Havalimanı’nda, üçüncü pistin haziran ayında devreye gireceği bilgisini veren Aycı, yeni pistin hizmete açılmasıyla taksi sürelerinin daha da, kısalacağını ve zamanında kalkış oranının artacağını dile getirdi. Dış hat transfer yolcu sayısının da yüzde 7 arttığını söyleyen Aycı, yeni havalimanının göstergelere olumlu yansımaya devam edeceğini aktardı. İstanbul Havalimanı’yla ilgili, yabancı rakiplerinin CEO’larından olumlu görüşler geldiğini belirten Aycı, “ Dünya bizim havalimanımıza hayranlıkla bakıyor. Yabancı CEO’larla görüş alışverişimiz oluyor. ‘Ne kadar büyük, konforlu havalimanınız var’ diyorlar” diye konuştu.

BOEİNG KRİZİNİN ETKİSİ SINIRLI OLDU

Yazılım sorunu nedeniyle, piste çekilen Boeing 737 Max model, 24 THY uçağıyla ilgili de bilgi veren Aycı, “Boeing’le müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Bir an önce bu uçakların uçuşa hazır hale gelmesi için iki taraf da var gücüyle çalışıyor” dedi. Uçuştan alınan 24 uçağa ve taşınma operasyonuna rağmen iç ve dış hatlarda sefer kısıtlamasının olmadığını söyleyen Aycı, “Taşınmanın da, Boeing krizinin de bize ekstra maliyetleri oldu. Ancak, hiçbir şekilde sefer sayılarımızda bir azaltma yapmadık. Uçuşlarımızı sekteye uğratacak bir durumla karşılaşmadık” dedi.

SEFERLER EKSİLİNCE FİYAT YÜKSELDİ

Türkiye pazarındaki bazı havayolu şirketlerinin Boeing kriziyle karşılaşmamasına rağmen, iç hatlarda sefer azalttığını söyleyen Aycı, bu markaların daha kazançlı olan dış hat seferlerini artırdığını belirtti. Bu durumun, bazı yurtiçi seferlerinde yığılmaya sebebiyet verdiğini ifade eden İlker Aycı, “Şehir içi bilet fiyatlarını artıran unsurlardan biri de budur” dedi.

TURİZM REKORUNDA THY'NİN KATKISI BÜYÜK

Bodrum, Marmaris ve Antalya’dan, dünyanın birçok noktasına direkt uçuş sağladıklarını ifade eden Aycı, “Ege ve Akdeniz’den Asya’ya, Avrupa’ya düzenlediğimiz seferlerle turizmi beslemeye devam ediyoruz. Bu anlamda 100’ün üzerinde frekans sağladık” diye konuştu.

KARGODA HEDEF İLK 3

Aycı, Turkish Cargo'nun son 3 yılda yüzde 80 büyüdüğünü belirterek, “24 uçaklık hava kargo filomuzla, 88 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan havayolu şirketi unvanını aldık. Dünyadaki pazar payımız yüzde 4.1 Hava kargoda dünyada 13'üncülükten 7'nciliğe yükseldik. Hedefimiz önce ilk 5’e sonra, ilk 3'e girmek. Dünyanın ilk 3 hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.