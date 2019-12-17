Yeni bir dünya devi doğdu! Ve onay geldi: Fiat ve Peugeot birleşti
Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre PSA Group, Fiat Chrysler Automobiles NV ile birleşme planları için Fransız hükümetinin onayını aldı
CITIA.M. haber sitesinin haberine göre, Fransız hükümeti halihazırda PSA Group'un hisselerinin yüzde 12'sini elinde tutuyor ve Yönetim Kurulu'nda temsil ediliyor.
Habere göre, Fransız hükümeti, Salı günü yapılacak PSA Yönetim Kurulu'nun, Ekim ayında açıklanan birleşme anlaşmasındaki küçük değişiklikleri ele alacağı toplantısında Fiat ile birleşme planına desteğini resmileştirecek.
PSA ile Fiat arasındaki anlaşmaya göre birleşme ile ortaya çıkacak Şirket'in genel merkezi Hollanda'da olacak. PSA CEO'su Carlosb Tavares, bu yeni Şirket'in de CEO'su olacak. Fiat Chrysler Başkanı John Elkann da yeni Şirket'in başkanı olarak görev yapacak.
DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. ÜRETİCİSİ
Fiat-Peugeot birleşmesi ile dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi konumunda olmuş oldu.
(DHA)
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