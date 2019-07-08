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08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:04:21

Yeni anneye en az 2.280 TL

Annelere, doğumdan sonraki 6 aya kadar, yarım gün çalışıp tam maaş alma hakkı tanınıyor. Buna göre, analık izni bitiminde İŞKUR’a başvuran anneye, 2 bin 280 ila 7 bin 620 lira ödeme yapılıyor.

SSK’lı olarak çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında, birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30’ar gün ekleniyor. Kadın isterse, haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Bunu her gün kullanabileceği gibi, haftanın belli günleri de çalışabiliyor. 

ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA 

Yarım gün çalışıp, çocuğuyla daha fazla zaman geçirene devlet teşvik de veriyor. Bu kapsamda, yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını işveren, 1.270 lirasını devlet, İŞKUR aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, 2 bin 20 liranın 1.010 lirasını işveren, 1.270 lirasını devlet ödüyor. Yani asgari ücretli anne, 2 bin 280 lirayla asgari ücretten fazla alıyor. 

İŞVEREN ENGELLEYEMİYOR 

Yasaya göre, yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadınla 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. Bu şartlara sahip olanların, sağlanan imkandan yararlanabilmesi için, öncelikle çalıştıkları işyerlerine dilekçeyle başvurması gerekiyor. İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyip işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor. 

İŞTEN ÇIKARAN TAZMİNAT ÖDER 

İşveren, işçinin kısmi süreli çalışma talebini bir ay içinde karşılamak zorunda. Bir ay içinde yazılı olarak talebi karşıladığını bildirmezse, işçi, dilekçede belirttiği tarihten itibaren kısmi zamanlı çalışmaya başlayabilir. Bu durumda işveren işçiyi işten atarsa, ihbar ve kıdem tazminatını ödemek zorunda kalır. 

DESTEK ŞARTLARI NELER? 

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için temel şart, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı işçi olmak. Ancak kayıtlı işçi olmak yetmiyor, şu şartlar da var: Doğumdan önce 3 yıl çalışılmış olması ve SGK’ya en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi yatırılmış olması gerekiyor. * Çocuğun sağ olarak doğması ve yarım çalışma ödeneği alındığı sırada da hayatta olması gerekiyor. * Doğum izninin bitiminin ardından yarım gün çalışılması gerekiyor.

BABALAR DA YARARLANIYOR

Yarı zamanlı çalışma hakkından, eşi doğum yapmış memur babalar da yararlanabiliyor. Erkek memurlar, babalık izninin bitiminden sonra isterlerse, yarı zamanlı çalışma için başvurabiliyor. Ayrıca erkekler, çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelene kadar, yarı zamanlı çalışma hakkından da istifade edebiliyor. Tabii, yine maaşın yarısı ödeniyor. Eşi çalışmayan babalar ise bu haktan yararlanamıyor. Bununla birlikte doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılmayan analık iznini baba kullanabiliyor. 

BAŞVURU İŞKUR'A 

Bu haktan yararlanmak için, analıkizninin, yani 112 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde, en yakın İŞKUR şubesine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesiyle başvuruda bulunmak gerekiyor. 

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