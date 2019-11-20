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20 Kasım 2019 Çarşamba 10:42:53 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 10:43:23

YD-ÜFE ekimde aylık bazda arttı yıllık bazda geriledi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,17 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 2,88 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,17, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,49, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18,32 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,88 geriledi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,81, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,18 artış görüldü.

En fazla artış tütün ürünlerinde

Ekimde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 9,58 ile tütün ürünleri, yüzde 3,07 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,53 ile makine ve ekipmanlar sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki aya göre endeksin en fazla düştüğü alt sektörler ise yüzde 0,28 ile metal cevherleri, yüzde 0,17 ile mamul eşyalar, yüzde 0,06 ile ana metaller oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ekimde en fazla aylık artış sermaye mallarında görüldü.

(AA)

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