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26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:54:34 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:57:18

Yavuz Yüksel: Rusya'ya 2 lüks otel yapacağız

Dünya genelinde 22 ülkede 45.000 çalışanı bulunan, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve turizm alanında faaliyet gösteren Yükselir Group son 3 yılda turizm sektörüne daha fazla ağırlık vererek üçüncü büyük otel yatırımını yönetim kurulu üyelerinin Rusya'da yaptığı toplantı sonucunda St Petersburg ve Moskova'ya yapma kararı aldı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel ayrıca: Her yıl St Petersburg ve Moskova'da toplanan Yükselir Group yönetim kurulu üyelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz özel toplantıda gelecek birkaç yılın yatırım planlarını masaya yatırdık. Hangi ülkeye ne kadar yatırım yapacağımızı, hangi ülkelerden çekileceğimizi, hangi sektörlere yatırım yapmamızın daha avantajlı olacağını görüşüp karara bağladık. Aynı zamanda bir dönem boyunca faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde görev yapacak olan ülke yöneticilerimizin atamasını gerçekleştirdik. Rusya'daki toplantımızın sonucunda bu yılki en önemli yatırımımızı Rusya'ya yapma kararı aldık. Rusya’daki turizm yatırmımız bir başlangıç olacak ve devamını da getireceğiz. Rusya dünyanın en önde gelen büyük ekonomiye sahip ülkelerinden bir tanesi ve en önemlisi bizim komşumuz. Aynı coğrafyadayız ve ekonomik dünyamız birbiriniz tamamlıyor. Rusya ve Türkiye arasında coğrafi avantajlar ve geçmişi yüzlerce yıla dayanan işbirlikleri var. Bütün bunları göz önüne aldığımız zaman, mevcut iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği potansiyelinin ileriki yıllarda daha çok artacağına inanıyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye’ye turist gönderen ülkelerden en önde geleni Rusya, birçok Türk iş adamı da Rusya’da ticari faaliyetlerde bulunuyor. Dolayısıyla bir Türk şirketi olarak doğalgaz işbirliğimizin bulunduğu Rusya'ya turizm sektörüyle de katılmış olduk. Burada potansiyelin olduğunu görüyoruz ve bunun artarak devam edeceğine inanıyoruz. Burası bizim üçüncü bölge uluslararası otelimiz oldu. St. Petersburg ve Moskova çok büyük şehirler, ayrıca Rusya'nın farklı bölgelerinde de otel projeleri arayışı içerisindeyiz. Moskovave St Petersburg'un dışında Rusya’nın sayısı 1 milyonun üzerinde nüfusa sahip olan birçok şehri var. Oralarda da farklı otel projeleri opsiyonları arayışı içerisindeyiz." şeklinde açıklamalarda bulundu.



St Petersburg'a ve Moskova'ya yapılacak otellerin en güzel manzaraya sahip olacağını belirten şirket yönetim kurulu başkanı Yavuz Yüksel, “Yapacağımız otel, St. Petersburg'un kalbi Admiralteysky bölgesinde ve Moskova'nın Kızıl Meydan bölgesinde yer alacak. İki otelimiz de tarihi iki saray binasının yenilenmesiyle ortaya çıkacak. 7 ve 8 katlı tarihi saray yapısı ile St Petersburg'un ve Moskova'nın en ihtişamlı binalarından biri olacak. Toplam 16 bin 500 ve 18.700 metrekare kullanım alanına sahip olacak olan butik otellerimiz standart, superior, süit ve kral dairesi seçenekleri ile toplam 186 ve 174 oda ile hizmet verecek. İki otelimizde de bin kişi kapasiteli kongre merkezi, balo salonu ve farklı büyüklüklerdeki toplantı salonları ile her türlü organizasyona ev sahipliği yapacak. Ayrıca otellerimizde türk, italyan ve uzakdoğu mutfağının en lezzetli yemeklerini sunacak olan 3 elit restaurantımız yer alacak. Otellerimizin son katında yer alacak olan Club Lounge’yla özel etkinlik hizmeti de vereceğiz. Yükselir Sky Roof isimi bir alanın da bulunacağı lüks otellerimizde, fitness, yüzme havuzu, sauna, buhar odaları ve SPA olanaklarını da sunacağız” şeklinde açıklama yaptı.



Yüksel, yapacakları yatırım hakkında "Türkler olarak turizm kalitesinde ülke olarak iyi bir durumdayız. Verdiğimiz hizmetler, çalışan kalitemiz, insan odaklı bakış açımız farklılık oluşturuyor. Orta Avrupa'da yapacağımız otellerden sonra bu farklılığı Rusya'da da oluşturmayı hedefliyoruz. En iyisini yapacağımızı biliyoruz. 9 gün boyunca yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte yaptığımız toplantıda alınan kararları hızlıca uygulayacağız. Rusya'daki üst düzey devlet yetkilileri de bu konuda bizlere her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirtip bölgeye sağlayacağımız kaliteli bir katkıdan dolayı da memnuniyetlerini ilettiler." açıklamasında bulundu. 

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