Yavuz sondaj gemisi, Rum tarafının münhasır bölge ilan ettiği Güzelyurt-1 lokasyonuna demirledi
Doğu Akdeniz’de kararlı tutumuyla oyunu bozan Türkiye’nin bölgeye gönderdiği Yavuz sondaj gemisi, Rum tarafının münhasır bölge ilan ettiği Güzelyurt-1 lokasyonuna demirledi. Yavuz’un konum sabitleme çalışmalarına başladığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz’de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştığını bildirdi. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah” ifadelerini kullandı. Yazılı Seyir Uyarı Sistemi’ne göre, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz’de Ocak 2020’ye kadar çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.
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