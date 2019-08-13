Yatırımcının tercihi Türkiye

Genç nüfusa sahip Türkiye, başta Avrupa şirketleri olmak üzere, tüm uluslararası doğrudan yatırımcılar için büyük bir potansiyel ve bölgeye giriş için cazip fırsatlar sunuyor. Ayrıca ekonomi yönetiminin attığı adımlar, olası sorunlara karşı alınan önlemler, yapılan yatırımlar ve hayata geçirilen yeni uygulamalarla güçlü Türk ekonomisi, tüm hızıyla büyümesini sürdürüyor. Bu da yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin katlanarak artmasını sağlıyor.

TEŞVİKLER CEZBEDİYOR

Bunlarla birlikte son yıllarda yatırımcılara sağlanan teşviklerin artması ve çeşitlenmesiyle Türkiye, Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere çevresindeki pek çok ülkeden yoğun bir şekilde yatırımcı çekmeye başladı. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün (UNCTAD) açıkladığı verilere göre, geçen yıl ülkelerin aldığı toplam doğrudan yabancı yatırım (FDI) miktarında bir önceki yıla göre yüzde 13.4'lük düşüş gerçekleşti.

KÜRESELDE 3 YILDIR DÜŞÜŞ VAR



Geçen yıl dünya genelinde gerçekleştirilen dış yatırım 1 trilyon 297 milyar dolar oldu. Böylece, küresel bazda doğrudan yabancı yatırım miktarında 2009 yılında kaydedilen 1 trilyon 172 milyar dolarlık seviyeden bu yana en düşük değer görüldü. Dünyada en yüksek yabancı sermaye akışı 2 trilyon 34 milyar dolarla 2015 yılında kayıtlara geçmişti. Küresel bazdaki doğrudan yabancı yatırım miktarı 2015-2018 yıllarında ise sürekli düşüş eğilimi gösterdi.

4 BASAMAK YÜKSELDİK

Dünya genelinde ülkelere yapılan doğrudan yabancı yatırımlar düşüş gösterirken, Türkiye’ye yapılan yatırımlar ise her geçen gün artıyor. Öyle ki Türkiye geçen sene finansal saldırılara ve kur oyununa maruz kalmasına rağmen, saldırılardan güçlenerek çıktı ve yabancı yatırımcının gözdesi olmaya devam etti. UNCTAD’in raporuna göre, Türkiye'de 2008 finansal krizinden bu yana dalgalı bir seyir izleyen doğrudan yabancı yatırım miktarı geçen yıl yıllık bazda yüzde 12.8 arttı. Türkiye, 199 ülkenin yer aldığı sıralamada, geçen yıl bir önceki yıla göre en fazla dış yatırım alan ülkeler sıralamasında 4 basamak atlayarak 23'üncü sıraya yerleşti. Ülke, geçen yıl 12 milyar 944 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım aldı.

2019'UN İLK YARISINDA DA YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre, 2019 Ocak-Haziran döneminde Türkiye genelinde 559 yabancı sermayeli anonim şirket, 5 bin 622 yabancı sermayeli limited şirket kuruldu. Bu şirketlerin toplam sermayesi 2 milyar 44 milyon 989 bin Türk lirası oldu. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de 2019 yılının ilk yarısında yaptıkları doğrudan sermaye yatırımı tutarı bir milyar 800 milyon Türk lirası sınırına dayandı. Beklentiler yıl sonu itibarıyla yabancıların Türkiye’ye sermaye yatırımı taahhüdünün 4 milyar Türk lirasını aşması yönünde.