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19 Aralık 2019 Perşembe 15:10:40 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 15:23:10

Yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers: 21. yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak

Batı ekonomilerinin çok ağır borç yükü nedeniyle büyük ekonomik krizin eşiğinde olduğunu söyleyen ünlü yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, 21. yüzyılın Türkiye ve Asya ülkelerinin yılı olacağını söyledi. Genç nüfusun Asya'da olduğun belirten Rogers, " Olası bir krizden sonra çıkışın itici gücü Asya olacaktır. 21. yüzyıl Asya’nın yüzyılı olacak. Ne mutlu ki Türkiye Asya’nın bir parçası. Bu durum size de yardımcı olacak. (Haritada) Sağa doğru yaklaşın. ifadelerini kullandı.

Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers 21. yüzyıl ekonosiyle ilglii önemli açıklamalar yaparak, ABD’nin ağır borç yükünü saklayarak Çin’i hedef gösterdiğini ve merkez üssü yine batıda olacak küresel boyutta büyük bir finans krizinin yaklaştığı uyarısında bulundu.

"EN KÖTÜ EKONOMİK PROBLEMLERİ YAŞAYACAĞIZ"

Avrupa için önümüzdeki yılların pek parlak görünmediğinin altını çizen Rogers, Avrupa’da yükselen milliyetçiliğin ve popülizmin birliğin sonunu getirebileceğini, ulus devletlerin bile dağılabileceğini öne sürdü.

Rogers konuşmasına şöyle devam etti:

“(Boris Johnson’ın zaferinin ve Birleşik Krallık'ın AB’den ayrılmasının ardından) Avrupa’da ‘Bu yöntem işe yarıyor’ diyenler olacaktır. Ayrılmak, ülkeyi bölmek vs. ‘Ben de yaparım’ diyenler olacaktır. ‘Fransa’yı, İtalya’yı ayırırım’ diyenler olacaktır. Bu yüzden daha fazla karmaşayla karşılaşacağız. Özellikle işler kötüye gitmeye başladığında. Benim hayatımda gördüğüm en kötü ekonomik problemleri yaşayacağız. Politikacılar çözüm yolunu ayrılmakta bulacak, gelişmeler onları cesaretlendirecektir. Çünkü Birleşik Krallık'ta bu yöntem işe yaradı diyeceklerdir.”

"21. YÜZYIL TÜRKİYE'NİN YILI OLACAK"

Batı ekonomilerinin ağır borç yükü nedeniyle yeni ve çok etkili bir ekonomik krizin eşiğinde olduğunu, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşları ile bunun üstünü örtmeye çalıştığını söyleyen Rogers, 21. yüzyılın Asya’nın yüzyılı olacağını savundu ve “Asya’nın halen daha düşük borcu var. Daha genç, daha çalışkan, daha fazla enerjiye sahip olan bir nüfusu var. Olası bir krizden sonra çıkışın itici gücü Asya olacaktır. 21. yüzyıl Asya’nın yüzyılı olacak. Ne mutlu ki Türkiye Asya’nın bir parçası. Bu durum size de yardımcı olacak. (Haritada) Sağa doğru yaklaşın.” ifadelerini kullandı.

Kendisinin de bu nedenle artık Singapur’da yaşadığını belirten Rogers, “12-13 sene önce New York’taki evimi sattım ve Asya’ya taşındım. Çünkü çocuklarımın 21. yüzyıla daha iyi hazırlanmasını istedim. Herkes dünyanın Asya’ya doğru kaydığını farkında. Para orada. Bunu böyle okuyan bir tek ben değilim. Asya’da daha az borçluluk ve daha fazla fırsat var.” dedi.

 

 

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