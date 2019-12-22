Yaşlı yakınına bakana 1.475 lira destek

Hasta ve yaşlı olduğu için rapor alıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı ödeniyor. Bu ödeme aylık 1.384 lira. Evde bakım aylığı için sağlık kurulu tarafından verilen ‘yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu’ gerekiyor. Maaş yaşlıya değil bakana veriliyor. Başvuru, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Bu maaş için hanedeki kişi başına gelirin 1.219 lirayı aşmaması şart. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4 bin 876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Muhtaçlıkta ise yeme, içme, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getirmediğine bakılıyor. Bayram ikramiyeleri evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmiyor. Bakım maaşı her 6 ayda bir memur maaş katsayısındaki artışa göre yeniden belirleniyor. Buna göre, temmuzda yüzde 5.98 artarak 1.305 liradan 1.383 liraya çıkmıştı.

ENFLASYONA GÖRE ARTACAK

3 Ocak itibarıyla açıklanacak enflasyon verisine göre memur maaşlarına yapılacak zam ve fark ödemesi de ortaya çıkacak. Merkez Bankası’nın öngörülerine göre memur maaşında yüzde 6-6.5’lik artış olması bekleniyor. Bu kapsamda bakım maaşı 1.466-1.475 lira seviyesine çıkacak. Zamlı maaş ocak itibarıyla bakım maaşı alanlara ödenecek. Zam farkı yetişmezse ocak sonuna kadar hesaba yatacak.