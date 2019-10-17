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17 Ekim 2019 Perşembe 09:31:11 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:32:08

Yaris yenilenen 4. nesli ile yollara çıkıyor

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Bozkurt, "Avrupa ve Türkiye’deki mevcut 4 milyon Yaris kullanıcısını yeniden heyecanlandıracak bir model ile pazarda yerimizi alacağız." dedi.

Toyota’nın B segmentindeki temsilcisi Yaris’in dördüncü neslinin dünya prömiyeri Amsterdam’da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın TNGA platformu üzerine yapılan yeni Yaris, tasarımı, yüksek verimliliğe sahip 4. jenerasyon hibrit sistemi ile birlikte segmentinin öncüsü üst düzey Toyota Safety Sense güvenlik sistemiyle kazaları sıfıra indirecek ileri düzeyde güvenlik özelliklerini barındırıyor.

İlk kez 2000 yılında sunulan ve o yıl Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen Yaris, her neslinde fark yaratıyor. 2005 yılında gösterilen ve bağımsız Euro NCAP test programında B segmentinde beş yıldızı alan ilk otomobil olan ikinci nesil Yaris, sınıfında diz hava yastığı sunan ilk araçtı. 2012 yılında üçüncü jenerasyon Yaris ise, sınıfında kendi kendini şarj eden hibrit sistemini sunan ilk model olarak, yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde referans noktası oldu.

Her neslinde yenilikçi yaklaşımıyla beğeni toplayan ve yüksek başarı yakalayan Yaris, 500 binden fazlası hibrit olmak üzere bugüne kadar Avrupa’da 4 milyonun üzerinde satış elde etti. Yaris 2000 yılından bu yana Türkiye’de de yaklaşık 3 bin adedi hibrit olmak üzere toplamda 63 bin adedin üzerinde satışa ulaştı.

Yeni jenerasyon Yaris, TNGA GA-B platformuyla birlikte artırılmış dinamik performansı, geliştirilmiş sürüş kalitesi, yol tutuşu, güvenliği ve dikkat çekici tasarımıyla da öne çıkıyor. Yeni Yaris, Toyota’nın Fransa’daki fabrikasına yaptığı 300 milyon avroluk yatırımla birlikte Avrupa’da üretilmeye devam edecek.

"Kent yollarının vazgeçilmezi olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, yeni Toyota Yaris’in yenilikçi tasarım anlayışı ve donanımlarıyla beklentilerin üzerine çıkan bir otomobil olduğuna dikkati çekti.

Yeni Yaris ve Yaris Hybrid’in 2020 model yılında Türkiye yollarında da olacağını aktaran Bozkurt, “Toyota’nın inovatif teknolojisinin tüm özelliklerini bünyesinde toplayan yeni Yaris, alışılan Toyota kalitesini bir kez daha gözler önüne seriyor. B segmentinin ilk hibrit otomobili olan Yaris Hybrid de, performans ve emisyon değerleriyle daha da mükemmel bir çizgiyi yakalıyor. Yeni Yaris Hybrid’deki hibrit sistem ile şehiriçi sürüşlerde yüzde 80’e kadar 0 emisyon ile yol alınabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Bozkurt, yeni Yaris’in özellikle kentler için önemli bir boşluğu dolduracak benzersiz bir otomobil olacağını da belirterek, şunları kaydetti:

“Avrupa’da ve Türkiye’de rekabetin üst düzeyde olduğu B segmentine Yeni Yaris ile farklı bir boyut getireceğiz. Avrupa ve Türkiye’deki mevcut 4 milyon Yaris kullanıcısını yeniden heyecanlandıracak bir model ile pazarda yerimizi alacağız. Sıra dışı çekici tasarımıyla Yeni Yaris, 30’lu yaşlarında özgür ruhlu müşterileri hedefliyor. Daha dinamik ve daha keyifli sürüş deneyimi sunuyor. Özellikle şehir yollarında çevik ve hassas performansı ile güven verici bir sürüş sağlarken, uzun yolda da ideal bir otomobil olarak öne çıkıyor. Yeni Yaris ve Yaris Hybrid Türk halkının çok seveceği bir otomobil olacaktır.”

(AA)

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