Yalova vurgununda başkan yardımcısı gözaltında! Skandalın ucu Başkan Vefa Salman'a dayandı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın, 'En güvendiğim isim' dediği Güleç'in gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturma büyüyor. Salman'ın 2014 yılında göreve geldikten sonra göreve getirdiği Güleç'in belediyede en yetkili başkan yardımcısı olduğu belirlendi. Yalova Belediyesi'nin yaptığı tüm ihaleler didik didik edilirken, Güleç'in bu ihalelerde önemli rol oynadığı tespit edildi.

EN GÜVENDİĞİ İSİMDİ

31 Mart seçimlerinden sonra Yalova Belediyesi Encümen Başkanı görevini de yürüten Güleç, Salman'ın en güvendiği isimdi. Bu arada Denizli'de yakalanan belediyenin mali işlerine bakan Reşat Elgin'in telefon görüşmeleri, mailleri ve alacaklı belediyeye iş yapan şirketlerle ilişkileri tek tek inceleniyor.

AKRABA BELEDİYESİ

2014'te yapılan seçimlerden hemen sonra amcasının kızı Özlem Salman Günalp'ı özel kalem müdürü olarak atayan başkan Salman, bir diğer yakın akrabası avukat Gülden Atik'i de başkan yardımcılığı görevine başlattı. Atik daha sonra Hukuk İşleri Müdürü, ardından İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görevini sürdürdü. Atik, kanunlar gereği 6 ay burada çalıştıktan hemen sonra belediyenin Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne görevlendirildi. Birinci dereceden akrabalarını belediyeye yerleştiren Salman, eşinin akrabalarını da belediyeye yerleştirdi. Çanakkale'de yaşayan baldızının kızı Zeynep Arslan'ı Kadın ve Aile Hizmetler Müdürü yaptı. Kuzenleri Önder Tekinsan ile Öner Tekinsan'ı makam şoförü yaptı.

İŞTE 20 MİLYON LİRALIK VURGUN ZİNCİRİ!

Yalova Belediyesi'nde gözaltına alınan isimler, Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık ve Zimmet suçlamasıyla sorgulanıyor. Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat Elgin, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yaşamış olduğum tüm olayları, samimiyetimle anlatmak istiyorum" diyerek Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in bilgisi olmadan hiç bir şirkete, firmaya ödeme yapmadıklarını anlattı. Elgin verdiği ifadede özetle şunları söyledi:

* 2014 yılından bu zamana kadar başkan yardımcımız Halit Güleç ile çalışmaktayız. Güleç yanına çağırarak veya haber yollayarak bazı firmalara ödeme yapmam konusunda talimat verirdi. Bende bu talimata istinaden ödeme yapılacak firmanın evraklarını hazırlar müdürümüz Şenay Reyhan Kaş'a imzalatırdım.

* Halit Güleç'in bilgisi olmadan kimseye ödeme yapmazdık. Güleç, el yazısı ile not yazarak veya telefonda sekreteri Bahar hanım vasıtasıylar hangi firmaya ne kadar ödeme yapılacağını bize bildirirdi.

* Bana belli firmalara ödeme yapması konusunda talimat verdi. Firmalara alacağından fazla ödeme yapıldı. Paranın belli bir miktarı Yalı Caddesi'ndeki Efe Tur isimli yazıhaneye bırakıldı. Oradan da düzenli olarak Elgin bu parayı aldı.

* Paralar, Güleç'e ya elden ya şoförü ya da sekterine ya da bankamatik üzerinden bir hesaba yatırıldı.

* Belediyenin ihaleleri, Halit Güleç'in istediği firmalara verildi. Aksi olunca ihale ya iptal edilir ya da ödemede sorun çıkarılırdı.

* İhaleyi kazanacak firmaları Güleç belirledi.

* Yemek ihaleleri özçellikle Yalova Yemek, Ertem Yemek (Ahmet Mısırlı), MİBA Yemek isimli firmalara verildi. Bu firmalar karşılığında tüm malzemeleri Güleç'in tarım ve hayvancılık firması olan Güleç Yem'den karşıladı.

* Mobilya ve kırtasiye ihtiyaçları başta olmak üzere pek malzeme, Güleç'in talimatıyla belli firmalara teklif mektupları gönderilmesi ve ihaleleri kazanması sağlanarak "geri ödeme zinciri" devam etti.

BELEDİYE KASASI BÖYLE BOŞALTILDI

CHP'li Yalova Belediyesi'nde çalışırken belediyenin topladığı parayı paravan şirkete aktardığı iddiasıyla aranırken Denizli'de yakalanan kayıp muhasebe görevlisi Reşat Elgin'in belediyede çeşitli yollarla zimmetine geçirdiği paranın 20 milyon lirayı bulduğu iddia ediliyor. Bir taksisi bulunduğu ortaya çıkan ve 9 ay önce de Yalova'nın lüks bir sitesinde 1 milyon TL'ye bir daire satın aldığı tespit edilen Reşat Elgin ile irtibatı olduğu iddiasıyla Yalova'da müteahhitlik yapan Bekir Bilgi tutuklanmıştı.

(Sabah)