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02 Eylül 2019 Pazartesi 07:28:07 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 07:29:02

Yabancıların konut alımı mobilya satışlarını da artırdı

Türkiye'den yatırım yoluyla vatandaşlık alımı yabancılara konut satışını artırırken, mobilya sektörüne de canlılık getirdi.

Türkiye'den yatırım yoluyla vatandaşlık alan yabancı sayısı temmuz ayı itibarıyla yaklaşık bin oldu.

Yabancılara konut satışı da bu yılın 7 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 64,5 artarak 24 bini geçti. Temmuzda yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,7 artarak 2 bin 858'den 4 bin 192'ye yükseldi.

Yabancılara satılan konut sayısındaki artış, mobilya sektöründe hareketliliğe neden oldu. Irak ve Suudi Arabistan gibi Orta Doğu ülkelerinden gelenler ise Türk üreticilerin mobilyalarına büyük ilgi gösteriyor.

Diziler Türk ürünlerine talebi artırıyor

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancılara satılan konutların mobilya satışlarına olumlu etkisi olduğunu ifade ederek, "Yabancılara konut satışının satışlarımızı yüzde 10-20 bandında arttırdığını söyleyebiliriz." dedi.

Gürcan, Türk dizilerinin yurt dışında rağbet görmesinin bu dizilerde kullanılan ürünlerin talebinde artışa neden olduğunu belirterek, yabancıların Türkiye'ye geldiğinde bu tür mobilyalarla ilgilendiğini söyledi.

Türk üreticilerin uygun fiyatlı, kaliteli ve istenilen özelliklerde ürün sunabildiğini ifade eden Gürcan, "Türkiye'den en çok konut alan Irak, Suudi Arabistan ülkelerinin mobilyaya karşı da yoğun bir ilgileri var. Dolar kurundaki yükseklik, mobilya satışlarımıza da olumlu yansıdı." şeklinde konuştu.

Türk mobilyalarının uluslararası arenada da talep gördüğünü aktaran Gürcan, sektörün yılın ilk yarısında 2 milyar dolar ihracat başarısı gösterdiğini ve yıl sonu hedefinin 3,7 milyar dolar olduğunu kaydetti.

"Orta Doğu ülkelerinin ilgisi büyük"

Mobilya firması Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi de Türkiye'ye yatırım yaparak vatandaşlık alan yabancıların konut alımları ile birlikte mobilya satışlarını da artırdığını belirterek, vatandaşlığa geçenlerin genel mobilya satışlarından yüzde 10 pay aldığını söyledi.

"Dizilerin mobilya satışları üzerindeki etkisi çok büyük. Büyük beğeni kazanan dizilerdeki mobilyaları kendi evlerinde görmek istiyorlar" ifadelerini kullanan Terzi, genel olarak Orta Doğu ülkelerinin Türk mobilyalarına ilgi gösterdiğini vurguladı.

Terzi, Orta Doğu ülkelerinin varaklı ve oymalı modeller yerine artık zanaatkar yönü yüksek ve modern çizgili ürünleri tercih ettiğini belirterek, "Mobilyayı bir ürün olarak değil, evi bir konsept olarak gördükleri için tek parça mobilya almaktan ziyade 'anahtar teslim' dediğimiz her şeyin baştan aşağıya yenilendiği şekilde mobilya almayı tercih ediyorlar." dedi.

Avrupalı yabancıların tercihlerine de değinen Terzi, güney sahillerinde mülk edinen Avrupalıların modern ve günlük ihtiyaçlara cevap veren modelleri tercih ettiğini bildirdi.

(AA)

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