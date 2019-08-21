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21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:36:12 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37:04

Yabancılar Türkiye'de alışverişe doymuyor

Türkiye'ye gelen turistlerin bu yılın ilk 7 ayında yaptığı alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 arttı.

Türkiye'ye gelen turistlerin bu yılın ilk 7 ayında yaptığı alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 arttı.

Dünya genelinde 51 ülkede "vergisiz alışveriş" işlemi gerçekleştirilen Global Blue, 1996’dan bu yana faaliyetini Türkiye çapında 8 bini aşkın perakende noktasında, şehir içi iade ofisleri ve sınır kapılarındaki 25 iade noktası ile sürdürüyor.

Bu yılın ilk 7 ayında hem Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında hem de geçen yıla göre yaptıkları harcamalarda artış olduğu görülüyor. Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye'de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artıran Çinlilerin, ortalama harcama tutarı 5 bin lirayı aştı.

Araplar Türkiye'de alışveriş yapmayı seviyor

Aynı dönemde ortalama harcamalar açısından bakıldığında 6 bin 782 liralık ortalama harcama tutarıyla Katar birinci sırada yerini alırken, Katar'ı 6 bin 441 lira ile Birleşik Arap Emirlikleri, 5 bin 412 liralık harcama ile Almanya takip etti.

Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye'de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 182 artıran İsrailli turist dikkati çekerken, yüzde 161 ile Mısır, yüzde 138 ile Irak ve yüzde 124 ile Libya'dan gelen ziyaretçiler alışveriş harcamalarında öne çıktı.

Yabancı ziyaretçilerin alışveriş artışı yüzde 70'e dayandı 

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, bu yılın ilk 7 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin KDV iade (tax free) işlemlerini tamamlayarak yaptığı alışverişin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 68 arttığını belirtti.

Yılın ilk 7 ayında en çok Çinli turistin yaptığı alışverişin artış gösterdiğini ifade eden Şeyhun, "Çinlilerin yaptığı alışveriş toplam tax free alışverişin yüzde 22'sini oluşturdu ve geçen sene ilk 7 aya göre yüzde 85 büyüme gösterdiler." diye konuştu.

Şeyhun, alışverişte lüks ürünlere hem Çinliler hem de Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin daha fazla rağbet gösterdiğini aktararak, "Avrupalı ziyaretçiler maalesef Türkiye’yi en azından organize perakende de pek bir alışveriş destinasyonu olarak görmüyor. Zaten top 15 içerisine de bir tek Almanya girmiş durumda. Bunun da sebebi Alman pasaportu olan ve yaz aylarında ülkelerini ve akrabalarını ziyaret eden Türkler’dir." şeklinde konuştu. 

"İşlem adetlerinde güzel büyümeler var"

Şeyhun, geçen seneler büyüme rakamlarının genel olarak averaj harcamadan geldiğini belirterek, "Bu sene ise farklı olarak işlem adetlerinde güzel büyümeler var, bu da aslında daha sağlıklı bir büyüme, çünkü alışverişin sadece enflasyona dayalı değil, gelen turistlerin fazla olması sebebi ile büyüdüğünün de işareti." dedi.

Çinli ziyaretçilerin artışını sürdürdüğüne işaret eden Şeyhun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çinliler, geçen sene ilk 7 ayda toplam tax free alışverişten yüzde 20'lik pay alırken, bu sene yüzde 22'ye geldiler ve yüzde 85'lik büyüme gösteriyorlar. Avrupa'da yapılan tax free alışverişlerin yüzde 40'dan fazlasını Çinliler yapıyor ve genelde lüks ve dünyaca bilinen markaları çok daha fazla tercih ediyorlar. Çinliler için ödeme sistemleri ve dijital cüzdanlar ile ödeme yapabilmek çok önemli. Türkiye'de de dijital ödeme sistemleri satış noktalarında artış gösterdikçe Çinlilerin harcama yapmaları daha da kolaylaşacak. Ekim ayı Çinliler için önemli bir ay 'golden week' adı verilen tatillerinde tüm perakende sektörünün beklentisi büyük olmalı."

Körfez ülkelerinin alışverişlerinin toplam etkisinde biraz azalma olduğunu aktaran Şeyhun, geçen sene ilk 7 aya bakıldığında Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin toplam satışın yüzde 27'sini oluşturduğunu, bu sene ilk 7 ayda bu oranın yüzde 24 olarak gerçekleştiğini, halen toplam satışta bütün Körfez ülkeleri büyüme göstermeye devam ettiğini söyledi.

(AA)

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