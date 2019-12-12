Yabancıdan 10 ayda 10 bin yatırım

Geçen yılın ağustos ayından bu yana, 3 kez eşi benzeri görülmemiş kur saldırısıyla mücadele eden Türkiye ekonomisi, güçlü toparlanmasıyla bir başarı hikayesi ortaya koydu. Bir yılı aşkın süredir devam eden dengelenme sürecinde izlenen ekonomi politikası sayesinde enflasyon, yüzde 24’lerden tek hanelere gerilerken, faiz 10 puan düştü.

3 DÜNYA DEVi TÜRKİYE’Yİ SEÇTİ

Ekonomide ortaya konulan başarılı performansla, tüm dünyanın takdirini toplayan Türkiye, yabancı yatırımcının gözdesi olmaya devam etti. Yılın ilk 10 ayında, yabancı yatırımlar yüzde 11’lik yükselişle 4 milyar doları aşarken, sadece Asya’dan gelen yatırım yüzde 91 arttı. Alman devi Volkswagen, 1 milyar euro'yu aşan yatırım bedeliyle Manisa’da fabrika kuracağını açıkladı. Daha sonra, Ortadoğu'nun en büyük araç üreticisi konumundaki İran'ın Khodro Company firması Van'da 1000 kişilik istihdam oluşturacak fabrikayı kurmak için girişimlere başladı. Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi de Kocaeli’ne 100 milyon dolarlık fabrika kurmak için ilk adımı attı.

ALMAN İŞ İNSANLARI LİSTENİN BAŞINDA

Ülkede ocak-ekim döneminde 949'u anonim, 9 bin 733'ü limitet olmak üzere 10 bin 682 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Bu dönemde, yabancı sermayeli kuruluşların Türkiye'ye gelerek ortaklık kurduğu şirketlerdeki payları, anonim olanlarda bir milyar 422 milyon 786 bin lira, limitetlerde 2 milyar 604 milyon 14 bin lira oldu. Toplamda yılın 10 ayında yabancı şirketler 4 milyar 26 milyon 801 bin liralık yatırım gerçekleştirdi. Bu dönemde kurulan anonim şirketlerdeki yabancıların geldiği ülkelere bakıldığında, İran 49 şirketle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 45 şirketle Almanya, 31 şirketle Azerbaycan, 24 şirketle ABD, 22 şirketle Hollanda, 19 şirketle İngiltere ve 17 şirketle Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Bu şirketler sermayeleri bakımından değerlendirildiğinde, 971 milyon 920 bin lirayla Almanlar başı çekti. Bu ülkeyi 91 milyon 960 bin lirayla Hollanda, 51 milyon 329 bin lirayla Japonya, 27 milyon 304 bin lirayla İsviçre ve 16 milyon 834 bin lirayla Güney Kore izledi.

KATAR'DAN 7 MİLYAR DOLAR DAHA

Katar Finans Merkezi Başkanı Yousuf Al-Jaida, ülkesinin Türkiye'deki yatırımlarının, özellikle bankacılık ve emlak sektöründe süreceğini belirterek, “10 milyar dolarlık taahhütün yüzde 35'i gerçekleşti, Türkiye'ye akacak 7 milyar dolar daha var” dedi. Al-Jaida, Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımlar açısından çok açık bir ülke olduğunu kaydederek, “Türkiye çok büyük bir ülke ve çok önemli bir pazar. Hiç şüphe yok ki (yatırımların) geri dönüşleri çok kazançlı” dedi.