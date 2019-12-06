Yabancı yatırımda sıçradık

ABD, Avrupa, Çin ve Ortadoğu'dan dünyanın en büyük yatırım fonlarının temsilcilerinin katıldığı Globalturk Capital ile EMPEA işbirliğiyle düzenlenen “Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları” 4'üncü yıllık toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye'nin dünyada yatırım ortamı açısından en reformist ülke olduğunu söyledi.

DÜNYADA YATIRIMLAR AZALIYOR



Ermut, yabancı yatırımların dünyada azaldığını Türkiye'de ise arttığına dikkati çekerek, “Türkiye ekonomisi yeniden kalkınma sürecine girdi. Bu toplantıya fon temsilcilerinin katılımını da bu açıdan önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Son yıllardaki çalkantılı dönemi atlattık.

YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ



Önümüze bakmaya başladık. Dünyada herkes yatırım açısından Türkiye kadar iyi karneye sahip değil. Türkiye yatırım fırsatları açısından kendini ayrıştırıyor. Başarı hikayeleri yeni başarı hikayelerini getiriyor. Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülkeler listesinde 17 basamak birden yükselmesini de vurgulamak isterim”dedi.