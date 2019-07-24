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24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:51:39

Yabancı yatırımda çifte rekor

Tüm finansal saldırılardan güçlenerek çıkan Türkiye ekonomisi, sağlam temelleriyle yatırımcıya güven veriyor. Türkiye’de iş kuran 6 binden fazla yabancı, 1.7 milyar liralık yatırım yaparken, yabancıya satılan 19 bin konuttan 3 milyar dolar gelir elde edildi.

Geçen yıl ağustosta yaşanan kur saldırısının ardından güçlü toparlanan Türkiye ekonomisi, dengelenme sürecini başarıyla gerçekleştirirken bu sürede yabancı yatırımcının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Moody’s, Fitch Ratings ve Standard and Poor’s gibi kriz tellallarının sıfırcı raporlarına aldırış etmeyen yatırımcı, ‘Türkiye fırsatından’ vazgeçmiyor. Yılın ilk 6 ayında, 6 binden fazla yabancı Türkiye’de iş kurarken, 20 milletten kişilere 19 bin konut satıldı. Bu konutlardan 3 milyar dolardan fazla gelir elde edildi. 

EN ÇOK MEGAKENTTE EV'LENDİLER

Ülkede ocak-haziran döneminde 559'u anonim, 5 bin 620'si limitet olmak üzere 6 bin 179 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Yılın ilk yarısında kurulan yabancı şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,86 artış gösterdi. En fazla şirket İstanbul’da kuruldu. Megakentte 3 bin 889 yabancı sermayeli firma faaliyete geçerken, bu şirketlere 1.1 milyar liralık yatırım yapıldı. Kurulan şirket sayısına göre İstanbul’u Ankara, Antalya ve Gaziantep takip etti. 

İRANLILAR LİSTENİN BAŞINDA

Kurulan şirket sayısına bakıldığında, İranlılar 513 şirketle ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeden gelen yatırımcıları, 411 şirketle Suriyeli, 271 şirketle Suudi Arabistanlı, 179 şirketle Ürdünlü, 154 şirketle Mısırlı, 153 şirketle Iraklı yatırımcılar takip etti. Bu dönemde kurulan şirketlerin sermayelerine bakıldığında ise 204 milyon 67 bin 600 lirayla Hollandalılar ilk sırada yer aldı. Bu ülke yatırımcılarını, 80 milyon 90 bin 740 lirayla Mısırlılar, 75 milyon 733 bin 200 lirayla Suriyeliler, 62 milyon 377 bin 650 lirayla İranlılar, 55 milyon 740 bin 100 lirayla Iraklılar izledi. Bu dönemde, yabancı sermayeli kuruluşların Türkiye'ye gelerek ortaklık kurduğu şirketlerdeki payları, anonim olanlarda 219 milyon 898 bin 733 lira, limitetlerde bir milyar 480 milyon 956 bin 565 lira oldu.

ALMAN DEVİNİN TERCİHİ TÜRKİYE

Alman otomotiv devi Volkswagen’in 1,3 milyar euro’luk yeni yatırım için Türkiye’yi tercih etmesi, otomotiv sektörünü canlandıracak. 5 bin kişi için doğrudan iş kapısı olacak yatırım, demir-çelik, plastik, cam, boya ve elektrik gibi yan sanayi sektörlerini de etkileyecek. En büyük atılımın pazarlama, tamir, bakım ve yedek parça sektörlerinde olacağı  tahmin  ediliyor.

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