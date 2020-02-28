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28 Şubat 2020 Cuma 12:38:32 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:39:06

Yabancı yatırımcıdan 2 milyar 771 milyon 250 bin dolarlık katkı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vatandaşlık işlemi yapılan ve devam edenlerle birlikte yabancı yatırımcının Türkiye'ye 2 milyar 771 milyon 250 bin dolar katkısı söz konusu. Bu konuda beklentimizi aştık." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden, ehliyet, kimlik ve pasaportlarda randevu sürelerinin 90 günü bulduğunu, işlemin yapılmasının ardından da vatandaşa 20-25 günde ulaştığını söyledi.

Pasaportun verilmesinin Emniyet Genel Müdürlüğünden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne geçtiğini hatırlatan Soylu, ehliyet, kimlik ve pasaportların tek elden yapılmasının vatandaşları mutlu ettiğini dile getirdi.

Bakan Soylu, "Şu ana kadar 54 milyon 500 bin kimlik kartı, 10 milyon sürücü belgesi ve 4 milyon çipli yeni pasaport verdik." bilgisini verdi.

Ehliyet, kimlik ve pasaportlarda randevunun aynı güne bile alındığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Oraya gidince de yaklaşık 8 dakika bir işlem söz konusu. Randevu günüyle 5 gün içerisinde vatandaşlarımızın eline ulaştığını söyleyebilirim. Bazı yerlerde ufak tefek aksaklıklar olabiliyor. Ancak bazen randevu günüyle 2 günde de gelebiliyor. Bu muazzam bir hizmet. Ayrıca nüfus müdürlüklerimizin konseptini değiştiriyoruz. Turuncu bir konsepte giriyoruz. Ankara'da sadece nüfus, ehliyet ve pasaporta yönelik özel bir yer yaptık. Başka hiçbir nüfus işlemi yapmıyor. İstanbul'da Zeytinburnu'nda mükemmel bir merkez hazırlıyoruz. Vatandaşımız gidecek rahatlıkla bir bankada aldığı hizmetin modernitesinde oturacak bu hizmeti alacak."

"Yabancı yatırımcıların vatandaşlık müracaatları sürekli artırıyor"

Bakan Süleyman Soylu, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 19 Eylül 2018'de değiştirilmesinden sonra Türkiye'ye yatırım yapan yabancıların sayısının arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 5 bin 111 yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığı kazandı. 9 bine kadar müracaat var ve bu sayı sürekli artıyor. Şu anda işlemi biten ve vatandaşlık kazanan 5 bin 111 kişi. Buradan ülkemize 1 milyar 704 milyon dolar yatırım geldi. Şu anda 1382 yatırımcı daha var, hak kazanmış ama kimliğini almamış. Oradan da toplam 407 milyon dolar daha gelecek. Yine 250 milyon dolarlık 867 yatırımcının işlemi devam ediyor. 1500 yatırımcı daha var işleme yeni başlıyor. Onlar da 410 milyon dolar. Vatandaşlık işlemi yapılan ve devam edenlerle birlikte yabancı yatırımcının Türkiye'ye 2 milyar 771 milyon 250 bin dolar katkısı söz konusu. Bu konuda beklentimizi aştık."

(AA)

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