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21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 01:04:01

Yabancı yatırımcıdan 12 milyar dolar geldi

Türkiye’ye gelen yabancı yatırımlar, geçen yılın haziran ayından bu yılın haziranına kadar yüzde 6.3 artarak, yaklaşık 12.4 milyar dolara ulaştı.

Ülkeye yönelik doğrudan yatırımlar 2000’li yıllara kadar neredeyse yatay seyir izlerken 2003 yılından itibaren arttı. Doğrudan yabancı yatırımların son bir yılda da artış eğilimi devam etti.

Katar ilk sırada Doğrudan yatırımlar, geçen yılın haziran ayından bu yılın haziranına kadar yüzde 6,3 artarak, yaklaşık 11 milyar 646 milyon dolardan 12 milyar 385 milyon dolara ulaştı. Ülkeden giden yatırımlar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artış gösterdi. Ocak-haziran döneminde Türkiye’ye gelen yabancı sermaye yatırımlarında Katar ve İngiltere ilk sıraları aldı. Değişen miktarlarda olmakla birlikte İngiltere’den gelen yatırımların düzenli olduğu, Katar’dan gelen yatırımların haziranda yoğunlaştığı görüldü.

%18’i ingiliz Gelen yatırımlar, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 188 milyon dolar artarak, 3,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu yatırımın yüzde 19,4’ü Katar’dan, yüzde 18,7’si İngiltere’den ve yüzde 17,5’i Azerbaycan’dan geldi.

24 BİN KİŞİ TÜRKİYE'DE EV'LENDİ

Yabancıya konut satışı tüm hızıyla sürerken, ocak-temmuz döneminde 24 bin 144 adede ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde yabancıya 14 bin 674 adet konut satılırken, söz konusu dönemdeki artış yüzde 64,5 oldu. Bu yılın temmuz ayında yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,7 artışla 2 bin 858’den 4 bin 192’ye yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi temmuz ayı rakamları görüldü.

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