Yabancı yatırımcı Türkiye'ye koştu

Genç nüfusa sahip Türkiye, başta Avrupa şirketleri olmak üzere, tüm uluslararası doğrudan yatırımcılar için büyük bir potansiyel ve bölgeye giriş için cazip fırsatlar sunuyor. Ayrıca ekonomi yönetiminin attığı adımlar, olası sorunlara karşı alınan önlemler, yapılan yatırımlar ve hayata geçirilen yeni uygulamalarla güçlü Türk ekonomisi, tüm hızıyla büyümesini sürdürüyor. Bu da yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin katlanarak artmasını sağlıyor.

TEŞVİKLER CEZBEDİYOR

Bunlarla birlikte son yıllarda yatırımcılara sağlanan teşviklerin artması ve çeşitlenmesiyle Türkiye, Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere çevresindeki pek çok ülkeden yoğun bir şekilde yatırımcı çekmeye başladı. 2018 yılının eylül ayında Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı’nın asgari yatırım limitinin gayrimenkul yatırımlarında 250 bin dolara düşürülmesi de yabancı ilgisinin katlanarak artmasıyla sonuçlandı. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre, 2019 Ocak-Haziran döneminde Türkiye genelinde 559 yabancı sermayeli anonim şirket, 5 bin 622 yabancı sermayeli limited şirket kuruldu.

4 MİLYON TL'Yİ AŞACAK

Bu şirketlerin toplam sermayesi 2 milyar 44 milyon 989 bin Türk lirası olurken, bu sermayenin bir milyar 700 milyon 855 bin liralık kısmını yabancı sermayedarlar Türkiye’ye getirdi. Bu verilere göre, yabancıların Türkiye’ye sermaye yatırımında tutar yüzde 83’ü aştı. Bu sermaye oranıyla yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de 2019 yılının ilk yarısında yaptıkları doğrudan sermaye yatırımı tutarı bir milyar 800 milyon Türk lirası sınırına dayandı. Yıl sonu itibarıyla yabancıların Türkiye’ye sermaye yatırımı taahhüdünün 4 milyar Türk lirasını aşması bekleniyor.

İRANLILARDAN YOĞUN İLGİ

İstatistikler, Türkiye’den konut alımında Irak’tan sonra ikinci, vatandaşlık başvurularında ise ilk sırada olan İranlıların, Türkiye’ye olan ilgisinin doğrudan sermaye yatırımında da artarak sürdüğünü gösteriyor. İranlılar 2019’un ilk yarısında Türkiye’de şirket açarak doğrudan sermaye yatırımı yapmakta da birinci sıraya yerleşmiş bulunuyor. 2016 yılında İranlılar tarafından Türkiye’de toplam 298 şirket kurulmuşken, bu rakam 2017’de 357’ye, ambargoların başladığı 2018 yılında ise 1019’a yükseldi.

İSTANBUL EN GÖZDE ŞEHİR

2019 Ocak-Haziran döneminde kurulan yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 63’ü İstanbul Ticaret Odası’na kayıt yaptıran firmalardan oluştu.Yabancı şirket açılışında İstanbul’u sırasıyla Antalya, Gaziantep, Ankara ve Mersin izliyor.