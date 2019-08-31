  • Bist 100
    96718.5
  • Dolar
    5,8352
  • Euro
    6,4329
  • Altın
    284,4990
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD, İngiltere sömürgesinin serbest bıraktığı İran tankerini yaptırım listesine aldı ABD, İngiltere sömürgesinin serbest bıraktığı İran tankerini yaptırım listesine aldı
BAE'nin eğittiği ayrılıkçı yeni askeri birlikler Sokotra Adası'nda BAE'nin eğittiği ayrılıkçı yeni askeri birlikler Sokotra Adası'nda
Başkan Erdoğan, Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Şenay Yalçın'ı atadı Başkan Erdoğan, Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Şenay Yalçın'ı atadı
Yemen'deki BAE saldırılarında ölü ve yaralı 300 sivil var Yemen'deki BAE saldırılarında ölü ve yaralı 300 sivil var
Kanadalı Müslümanlar ABD sınırından geri çevriliyor Kanadalı Müslümanlar ABD sınırından geri çevriliyor
Emniyetten müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında açıklama Emniyetten müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında açıklama
Venezuela hükümetinden Kolombiya'ya FARC cevabı: Tam bir yüzsüzlük Venezuela hükümetinden Kolombiya'ya FARC cevabı: Tam bir yüzsüzlük
Havayı suya çevirecek Havayı suya çevirecek
Zoraki buluşma! Prenses Dıana'yı anacak Zoraki buluşma! Prenses Dıana'yı anacak
Zaman makinesi için geri sayım Zaman makinesi için geri sayım
Trump kulübesi Trump kulübesi
Mide dostu Altınmühür Mide dostu Altınmühür
Canı sıkılan 112'yi arıyor Canı sıkılan 112'yi arıyor
Balık ye zinde kal Balık ye zinde kal
Vira Bismillah! Hazırlıklar tamam Vira Bismillah! Hazırlıklar tamam
İstenmeyen SMS’lere 1.550 TL ceza İstenmeyen SMS’lere 1.550 TL ceza
Yabancı yatırıma koştu Yabancı yatırıma koştu
Emekliye 900 lira promosyon Emekliye 900 lira promosyon
Evleri basıp işkence yapıyorlar Evleri basıp işkence yapıyorlar
Bu mu Ata’ya saygı! Bu mu Ata’ya saygı!
Kişisel asistanı istifa etti Kişisel asistanı istifa etti
Heyecanlı bekleyiş Heyecanlı bekleyiş
'Benim babam kral’ 'Benim babam kral’
'Gülben aklını çeldi' 'Gülben aklını çeldi'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:57:48

Yabancı yatırıma koştu

Gayrimenkul sektörü, yabancıya konut satışında, tarihinin en yüksek ilk yarı performansını gösterdi. 2019’un ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68.9’luk artışla 19 bin 952 konut satıldı.

Uluslararası yatırımcılara cazip fırsatlar sunan Türkiye, gayrimenkul sektöründe de Avrupa’nın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul yatırımları da hızla artıyor. 2018’de yabancıya konut satışında 39 bin 663 rakamına ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıran gayrimenkul sektörü, 2019’un ilk yarısını da yeni bir rekorla tamamladı.

BÜYÜME İKİNCİ ÇEYREKTE DE SÜRDÜ

GYODER, “GYODER Gösterge - Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2019-2. Çeyrek Raporu”nu yayınladı. Buna göre, kredi faizlerindeki düşüşün gayrimenkul satışlarını artıracağı ifade edildi. Rapora göre, bu yıla hızlı başlayan ve ilk yarıda bunu sürdüren yabancıya konut satışı, ocak-haziran döneminde 19 bin 952 adede ulaştı. Geçen yılın ilk yarısında yabancıya 11 bin 816 adet konut satılırken, söz konusu dönemdeki artış yüzde 68.9 oldu. 2019 yılı ikinci çeyrek bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 58.5’lik büyüme gerçekleşti.

EN POPÜLLER ŞEHİR İSTANBUL

Toplam satışlar içinde yabancılara satışın aldığı pay ise ikinci çeyrekte yüzde 4.1 seviyesinde gerçekleşti. İkinci çeyrekte yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada yüzde 44.3 payla İstanbul, ikinci sırada yüzde 21.2 payla Antalya yer aldı. Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sırasını koruyor. Yılın ilk yarısında İstanbul’da 8 bin 903, Antalya’da 4 bin 93, Ankara’da 1111, Bursa’da 1000, Yalova’da 811, Sakarya’da 592, Trabzon’da 425, Mersin’de 410, Muğla’da 391 ve Aydın’da 355 adet konut yabancılara satıldı.

IRAKLILAR İLK SIRADA

Türkiye’de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Türkiye’yi tercih eden ilk 3 ülke ise sırasıyla Irak, İran, Rusya Federasyonu oldu. Bu yılın ocak-haziran döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde, Iraklılara 3 bin 337, İranlılara 2 bin 202, Ruslara 1264, Suudilere 1094 ve Afganlara 987 adet konut satışı gerçekleştirildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ