Yabancı yatırıma koştu

Uluslararası yatırımcılara cazip fırsatlar sunan Türkiye, gayrimenkul sektöründe de Avrupa’nın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul yatırımları da hızla artıyor. 2018’de yabancıya konut satışında 39 bin 663 rakamına ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıran gayrimenkul sektörü, 2019’un ilk yarısını da yeni bir rekorla tamamladı.

BÜYÜME İKİNCİ ÇEYREKTE DE SÜRDÜ

GYODER, “GYODER Gösterge - Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2019-2. Çeyrek Raporu”nu yayınladı. Buna göre, kredi faizlerindeki düşüşün gayrimenkul satışlarını artıracağı ifade edildi. Rapora göre, bu yıla hızlı başlayan ve ilk yarıda bunu sürdüren yabancıya konut satışı, ocak-haziran döneminde 19 bin 952 adede ulaştı. Geçen yılın ilk yarısında yabancıya 11 bin 816 adet konut satılırken, söz konusu dönemdeki artış yüzde 68.9 oldu. 2019 yılı ikinci çeyrek bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 58.5’lik büyüme gerçekleşti.

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Toplam satışlar içinde yabancılara satışın aldığı pay ise ikinci çeyrekte yüzde 4.1 seviyesinde gerçekleşti. İkinci çeyrekte yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada yüzde 44.3 payla İstanbul, ikinci sırada yüzde 21.2 payla Antalya yer aldı. Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sırasını koruyor. Yılın ilk yarısında İstanbul’da 8 bin 903, Antalya’da 4 bin 93, Ankara’da 1111, Bursa’da 1000, Yalova’da 811, Sakarya’da 592, Trabzon’da 425, Mersin’de 410, Muğla’da 391 ve Aydın’da 355 adet konut yabancılara satıldı.

IRAKLILAR İLK SIRADA

Türkiye’de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Türkiye’yi tercih eden ilk 3 ülke ise sırasıyla Irak, İran, Rusya Federasyonu oldu. Bu yılın ocak-haziran döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde, Iraklılara 3 bin 337, İranlılara 2 bin 202, Ruslara 1264, Suudilere 1094 ve Afganlara 987 adet konut satışı gerçekleştirildi.