20 Mart 2020 Cuma 10:03:07 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:04:34
Walmart 150 bin kişiyi işe alacak
ABD'nin perakende devi Walmart, korona virüs endişeleri nedeniyle artan talebi karşılamak için 150 bin yeni eleman alacak. Tam gün çalışan elemanına 300 dolar, yarım gün çalışana ise 150 dolar ikramiye verecek
ABD'nin en büyük perakende zinciri Walmart, corona virüs salgını nedeniyle artan alışveriş karşısında 150 binden fazla kişiyi işe alacağını duyurdu.
Mayıs ayı sonuna kadar istihdam edilecek ve saatlik ücretle çalışacak bu 150 bin personelin 100 bini depolar ve dağıtım bölümlerinde görevlendirilecek.
Walmart ayrıca, tam zamanlı çalışanlarına 300 dolar ve yarı zamanlı çalışanlarına 150 dolar ikramiye verecek.