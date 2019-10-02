Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım tutarı belli oldu

Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni yatırımında sona gelindi. Yaklaşık bir yıldır kuracağı yeni fabrikası için Bulgaristan ile Türkiye arasında kalan şirket, tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Öyle ki, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Alman şirket Manisa’da 943.5 milyon TL sermayeli şirket kurdu.

Gazetede yer alan bilgiye göre, şirketin adı Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak belirlendi.

(Habertürk)