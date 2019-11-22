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22 Kasım 2019 Cuma 07:51:35 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 08:02:13

Volkswagen'in CEO'sundan küstah Türkiye açıklaması

Alman otomotiv devi Volkswagen'in merakla beklenen Türkiye yatırımı hakkında tepki çeken bir açıklama geldi. VW CEO'su Herbert Diess sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda Barış Pınarı Harekatı'nı kastederek "İnsanlar öldürülmeye devam ettikçe, savaş meydanının yanına temel atmayacağız" ifadesini kullandı.

Açacağı yeni fabrikası adeta yılan hikayesine dönen Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW),skandal bir açıklamaya imza attı. Yeni fabrikasını bir süre önce Türkiye'ye açma kararı veren ve bu doğrultuda Ekim ayında Manisa'da milyar liralık bir şirket kuran VW, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın ardından fabrikanın resmi açıklamasını ertelediğini duyurmuştu. Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan VW CEO'su Herbert Diess, "Türkiye'ye açılacak bir fabrika VW'nin ekonomik çıkarlarınadır. Pazarın büyüklüğü ve güçlü bir endüstrinin varlığı, Türkiye'yi üretimimiz için elverişli kılıyor" diyerek Türkiye yatırımına yeşil ışık yaktı. Fakat, Diess'in paylaştığı yazıda Barış Pınarı Harekatı'nı kastederek kullandığı "İnsanlar öldürülmeye devam ettikçe, savaş meydanının yanına temel atmayacağız" ifadesi ise 'yuh artık' dedirtti

Açacağı yeni fabrikası kapsamında Ekim ayında Manisa'da 1 milyar liralık bir şirket kuran VW, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın ardından yeni tesisinin resmi açıklamasını ertelemişti.

Açıklamanın ertelenmesinin ardından, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan gibi Balkan ülkeleri hareket geçmiş ve VW'ye açacağı yeni fabrikası için Türkiye yerine kendi ülkelerini tercih etmesi için çeşitli teşvik paketleri teklif etmişlerdi. 

Fakat aynı günlerde VW'nin üst düzey yöneticileri tarafından yapılan açıklama ile, şirketin fabrika için Türkiye'ye bir alternatif aramadığı ve gelişmelerin izlendiği bildirilerek fırsat kollayan Balkan ülkelerinin hevesi boşa çıkarılmıştı. 

Geçtiğimiz hafta ise, elektrikli otomobilleri için 66 milyar dolarlık yatırım planı açıklayan Alman üretici, yeni tesisi hakkındaki resmi açıklamasını yıl sonuna kadar yapacağını duyurmuştu.

'TÜRKİYE FABRİKASI EKONOMİK ÇIKARIMIZADIR'

Konuya ilişkin en son açıklama ise VW CEO'su Herbert Diess'dan geldi.

Sosyal medya platformu LinkedIn'den konuya ilişkin bir yazı paylaşan Diess, "Türkiye'ye açılacak bir fabrika VW'nin ekonomik çıkarlarınadır. Pazarın büyüklüğü ve güçlü bir endüstrinin varlığı, Türkiye'yi üretimimiz için elverişli kılıyor" dedi.

Diess, 'Küresel Şirket Olmanın Anlamı' başlığı altında paylaştığı yazıda, VW'nin ahlaki nedenlerden ötürü Türkiye yatırımını yeniden gözden geçirmesine yönelik bir beklentinin varlığına işaret ederek, "Eğer şirketler, uluslararası hukuk ve insan haklarının sadece hükümetlerin sorumluluğunda olduğu görüşüyle hareket ederse pazar ekonomisi etik temellerini kaybeder" dedi.

Diess'in 'Barış Pınarı Harekatı'nı kastederek kullandığı, "VW, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyon ile ilgili görüşünü paylaşmaktadır. Fakat, insanlar öldürülmeye devam ettikçe, savaş meydanının yanına temel atmayacağız" ifadesi ise tepki topladı.

'FABRİKAMIZIN OLDUĞU DİĞER ÜLKELER DE BİZİM VİZYONUMUZU PAYLAŞMIYOR'

Yazısının devamında, otomobil fabrikası kurmanın mevcut hükümeti garantiye almak anlamına gelmediğini de kaydeden Diess, "Fakat, bu adım binlerce kişinin hayatını garanti altına alır. Adil çalışma koşulları altında güvenli bir işyeri temin eder. Çocukların iyi bir eğitim ve aydınlık bir geleceği için kazanç yaratır. Bu insanlar, umutlarının siyasi eylemlerin bir oyuncağına dönüşmemesi beklentisinde haklıdır" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İLE İLGİLİ KARARIMIZ HENÜZ KESİN DEĞİL"

VW CEO'su, VW'nin Çin, Rusya, Güney Afrika, Brezilya, Hindistan ve ABD gibi ülkelerde fabrikalarının bulunduğu belirterek, "Bu küresel bir şirket olmanın özüdür. Olduğumuz her yerde, yerel yasalar ve kendi etik standartlarımıza uyuyoruz. Fabrikamızın olduğu her ülkenin bizim özgür demokrasi vizyonumuzu paylaşmadığını biliyoruz. Economist'in Demokrasi Endeksi'ne göre dünya nüfusunun sadece yüzde 4.5'i 'tam demokrasi' içinde yaşıyor. Ayrıca geriye kalan yüzde 95.5'in gelişimini de önemsememiz gerekiyor. Bu, tüm kararlarımızın arkasındaki zorlu bir dengedir. Türkiye'deki yeni fabrikayla ilgili kararımız henüz kesin değil. Kesin olan sadece bir şey var: Etik davranmak kolay cevaplarla eşanlamlı değildir. Bu hükümetler için de bizim için de geçerlidir" dedi.

(HaberTürk)
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