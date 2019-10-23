Volkswagen yatırımının 101 faydası, 1 zararı

TM Dijital Haber Merkezi

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurdu. 22 yıl sonra doğrudan otomobil yatırımı gelmesi iş dünyamızda büyük bir sevince neden oldu. Peki, bu yatırımın bu kadar sevinilecek tarafları nelerdir? 1 milyar Euro yatırım ile Türkiye’de neler değişecek? Bu yatırımın yapılmasında ne gibi etkenler devreye girdi? Ve bu yatırıma kim, neden üzülür?

SICAK PARA HASTALIĞI İLAÇ: DOĞRUDAN YATIRIM

Serbest piyasalarda sıcak paranın giriş ve çıkışları piyasaların en büyük dalgalanma nedenlerindendir. Ekonominiz gelişmekte, piyasa derinliğiniz sığ ise birkaç milyar dolar ile ekonominizde istemediğiniz dalgalanmalar olabilir. Bazı durumlarda bunun silah olarak bile kullanıldığını görebilirsiniz. Bunun kullanıldığını geçtiğimiz yılın ağustos ayında kur saldırısıyla yaşadık. Bunun ilk çözümü çeşitli önlemler yoluyla alındı ama daha büyük çözüm doğrudan yatırımla Türkiye’yi büyütmektir. Volkswagen yatırımı da bu kapsamda önemli bir hamledir. Doğrudan yapılacak yatırım ile sağlanacak düzenli enerji ekonomide dengeli bir iyileşmenin habercisi olacaktır. Sıcak paranın bir günde çıkıp gitmesinin yerinde düzenli bir ekonomik aktivitenin Türkiye’de yaşanıyor olması ekonominin çarklarını da iyice güçlendirecektir. Bunun ilerleyen safhası kendi yatırımını yapmaktır ama otomobil dünyasının önemli aktörlerinin Türkiye’de yatırım yapması, elimizi rahatlatacaktır.

REFERANS YATIRIM ÖZELLİĞİ

TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) Başkanı Alper Kanca, “Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen çok sayıda Alman firma var. Volkswagen onları da harekete geçirecek” demişti. Evet, bu yatırımın önemli faydalarından biri de başka yatırımlara öncü olmasıdır. Başta kendi başına 1 milyar Euro olarak belirlenen yatırım dışında, Türkiye karşıtı propaganda nedeniyle tedirginlik yaşayanlar için önemli bir referans sağlanmış olacak. Bunun dışında yatırımın yan sanayimize getireceği doğrudan etki ve bölge ekonomisine getireceği dışsal etkiler önemli bir çarpan etkisine neden olacaktır. Bunun dışında Alman marka model değişimlerinde sınırlı olmasıyla bilinir ama bu markanın her model değişimi Türkiye’de yeni yatırıma kapı açacaktır. Diğer taraftan bu fabrikanın başarısı markanın elindeki diğer modellerin Manisa’ya taşınmasına neden olur.

BÖYLE BİR YATIRIM KİMİN KİMYASINA ZARAR VERİR?

Dün Bursa’da bir motor fabrikasını açan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Sayın Mustafa Varank, Türkiye’ye yatırım yapmanın çok önemli avantajlarından birini hatırlattı. “Bizim milletimiz çalıştığı yeri sahipleniyor ve yaptığı işin en iyisini yapmaya çalışıyor” şeklinde özetlenebilecek bu durum, Alman markanın en önemli avantajı olacak. Türkiye’nin üretim gücüyle, yan sanayisinin başarısıyla, ulaşım imkânlarıyla bu yatırımın çoktan hak ettiği, bu işin en gerçek olan kısmıdır. Peki, bu yatırım kimde büyük uykusuzluk yapar? Cevap basit; Türkiye’yi sevmeyende bu yatırım ciddi uykusuzluk yapar ama bu da zamanla geçecek bir durum.

FABRİKA HAKKINDA BİLGİLER

Manisa'da kurulan Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin sermayesi 943 milyon 500 bin TL olarak belirlenmiş

Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2447 sayılı ilanına göre şirketin merkezi, Manisa iline bağlı Yunusemre ilçesinde Keçiliköy Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi olarak bildirildi

Manisa’da kurulacak fabrika, 22 yıl sonra Türkiye’de yapılacak sıfırdan ilk fabrika yatırımı olacak.

Türkiye’de en son sıfırdan otomotiv yatırımları 1997 yılında Toyota ve Honda tarafından yapılmıştı.

Volkswagen’in fabrika inşasının 2020 yılı sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması planlanıyor ve tesisin yaklaşık 4 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor

Yatırımın toplamda 1 milyar euro, yani yaklaşık 6,4 milyar TL’ye mal olacağı hesaplanıyor.

Yıllık 400 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak fabrikanın yapılmasıyla, İzmir Limanı, Aliağa Nemrut Limanı ve yapılması planlanan Çandarlı Limanı hareketlilik kazanacak.

Ağustos ayı başında Cumhurbaşkanlığı kararıyla, sıfırdan fabrika kurup en az 100 bin adetlik kapasiteye ulaşan firmalara, kapasitenin yüzde 15’i kadar gümrüksüz otomobil ithalatı izni verilmişti. Bu yatırım yeni hükümet sistemimizin otomobil konusunda ilk önemli hamlelerinden biri olacak.