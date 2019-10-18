Volkswagen yatırıma devam edecek

■ Alman otomotiv devi Volkswagen’in (VW) Manisa’ya yapacağı, 1.4 milyar euro’luk fabrika yatırımının durdurulduğu iddia edilmişti. İddiayı ortaya atan Alman gazetenin haberinin yalan olduğu ortaya çıktı. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Volkswagen, şu anda Türkiye yatırımını durdurmuş durumda değil. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. VW yatırımı devam edecek” dedi.

BİR OLUMSUZLUK YOK

Rıza Tuna Turagay, bir gazetecinin, Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımı ertelediği, hatta iptal ettiği iddiasına ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti: “VW, şu anda yatırımı durdurmuş durumda değil. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. VW yatırımı devam edecek. Şirket kuruldu biliyorsunuz. Bir 'on hold'a (beklemeye) alınmış durumda, o da mevcut konjonktürden kaynaklanan bir şey... Bununla ilgili sürekli spekülasyonlar çıkarılması da aslında hoş değil. Sonuçta şirketin yönetim kurulu bir karar almış. O karar çerçevesinde şirket de kurulmuş, gerekli adımlar da atılacak. Ben orada bir olumsuzluk görmüyorum.”