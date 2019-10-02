02 Ekim 2019 Çarşamba 12:41:03 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:48:44
Volkswagen Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurdu
Türkiye yatırım hazırlığında olan Volkswagen'in Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre, şirketin adı Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ oldu
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- Volkswagen Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurdu
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