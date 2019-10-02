Volkswagen Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurdu

Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye yatırımına bir adım daha yaklaştı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre şirket Manisa’da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurdu.

Gazetede yer alan bilgiye göre, şirketin adı Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ olarak belirlendi.







