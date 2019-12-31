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31 Aralık 2019 Salı 17:09:46 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 17:11:20

Vodafone CEO'su Deegan: Türkiye sektörde bölgesinin lideri olmaya aday

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, yatırımların önünün açılması, yatırım ikliminin desteklenmesi ve bu alanda yeni teşviklerin devreye alınması ile Türkiye'nin, telekomünikasyon sektöründe bölgesinin lideri olmaya aday olduğunu belirterek, "Türkiye pazarına 13 yılda 21 milyar TL'yi aşkın yatırım yaptık. Türkiye'nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle 2020'de de yatırımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Vodafone CEO'su Deegan, "Yatırımların önünün açılması, yatırım ikliminin desteklenmesi ve bu alanda yeni teşviklerin devreye alınması ile Türkiye, telekomünikasyon sektöründe bölgesinin lideri olmaya aday." dedi.

Deegan, şirketin 2019 çalışmaları ve 2020 hedeflerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2019'un GSM sektörü için önemli gelişmeler içerdiğini ifade ederek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2019 Yılı son raporuna göre, mobil hizmetlerde abone sayısının 81,6 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığının ise yüzde 99,5'e yükseldiğini anımsattı.

Toplam genişbant abone sayısının ise 75,3 milyon olarak gerçekleştiğini ifade eden Deegan, şunları kaydetti:

"Elektronik haberleşme sektöründe yer alan işletmecilerin elde ettikleri gelir yaklaşık 16,2 milyar liraya ulaştı. Sektörde yaşanan gelir artışı yatırımları da olumlu etkiledi ve işletmeciler tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı 2,8 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Biz de şirket olarak, 2019 yılında müşterilerimize kaliteli hizmet vermeye odaklanarak yatırımlarımıza devam ettik.

Yüreğimizde müşterimizin attığı, dijital geleceğe hazırlandığımız bir yıl geçirdik. 2019-2020 mali yılımızın Nisan-Eylül 2019'u kapsayan ilk yarısında 733 milyon TL'lik yatırım yaptık. Vodafone Türkiye olarak, 24,1 milyon mobil ve yaklaşık 1 milyon sabit genişbant müşterisine hizmet veriyoruz. 4.5G müşteri sayımız 16 milyon olurken, 'eve kadar fiber' gibi yeni nesil erişim teknolojilerimizi kullanan abone sayımız 239 bine ulaştı."

2019'da, "teknoloji iletişimi şirketi" olma hedefiyle odaklarına dijitalleşmeyi aldıklarını, tüm kanallarda dijitalleşmeye öncelik verdiklerini ifade eden Deegan, 2019-2020 mali yılın ilk yarısında, satışların yüzde 15'ini dijital kanallardan gerçekleştirdiklerini, "Vodafone Yanımda" uygulamasının aylık aktif müşteri sayısının 11,5 milyonu, aylık ziyaret trafiğinin ise 260 milyonu aştığını bildirdi.

"Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynuyoruz"

Colman Deegan, Vodafone olarak, dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynadıklarını vurgulayarak, Türkiye'de de ilk 5G sinyalinin verilmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Deegan, şunları kaydetti:

"Diğer yandan, Türkiye'de ilk defa hizmete aldığımız 5G'nin öncü teknolojilerinden Dar Bantlı Nesnelerin İnterneti üzerinde çalışan yerli ve milli firmalarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'yi dijitalleşme liginde hızlı adımlarla tırmandıracak olan 5G uygulamaları, şimdiden mevcut şebekemiz üzerinde çalışmaya başladı. BTK öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma grupları üzerinden, yerli ve milli 5G teknolojisinin gelişimine öncülük ediyoruz. Türkiye'nin 5G yolculuğunu, bugüne dek olduğu gibi önümüzdeki süreçte de kararlı bir şekilde desteklemeyi sürdürecek ve yeni nesil teknolojileri Türkiye ile buluşturmaya devam edeceğiz."

Deegan, Türkiye'de yerli ve milli ürün ekosisteminin gelişmesi için verdikleri desteği 2019'da da sürdürdüklerini, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta toplam 250 ULAK yerli baz istasyonunu canlıya alarak halihazırda ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu bulunan operatör olduklarını bildirdi. 

"Dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak görüyoruz"

Vodafone CEO'su Deegan, 2019 yılında yaptıkları sosyal yatırımlar hakkında bilgi verirken, "Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında son 12 yılda yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın hayatına dokunduk, 41 milyon TL'lik sosyal yatırım yaptık. Yarını Kodlayanlar projemizle, Ağustos 2016'dan bu yana 43 bini aşkın çocuğa kodlama eğitimi verirken, Girişimcilikte Önce Kadın projemizle de 4 yılda yaklaşık 54 bin kadına ulaştık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin potansiyeline olan inançlarının sürdüğünü ifade eden Deegan, Türkiye pazarına 13 yılda 21 milyar TL'yi aşkın yatırım yaptıklarını, Türkiye'nin ve sektörün geleceğine duydukları güvenle 2020 yılında da yatırımlara devam edeceklerini bildirdi.

Deegan, dijitalleşmenin gelecekte, sağlıktan eğitime, oyundan otomotive kadar her sektörü yatay kesen yeni nesil teknolojilerin, geleneksel mobil iletişimin ötesine geçerek hem süreçleri hızlandırıp daha etkin ve verimli hale getireceğini hem de yeni iş modellerinin oluşmasını sağlayacağını kaydetti.

Dijitalleşmenin her alanda getireceği değişimlere dikkati çeken Deegan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelecekte sosyal ve ekonomik gelişmenin temelinde dijitalleşme olacak. Dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak görüyor ve Türkiye'yi bu kritik süreçte sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye'nin dijitalleşmesi için bir yol haritası, reçeteye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu reçetenin olmazsa olmaz unsurları fiberin yaygınlaştırılması, ortak altyapı yatırımları, yerli 5G ekosistemi oluşturulması ve akıllı telefonlara erişimin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu alanlarda ilerleme kaydetmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Özellikle fiber altyapının yaygınlaşması ve sabit pazarda rekabetin gelişmesi, Türkiye'nin dijitalleşmesinde hayati rol oynuyor. Fiber yatırımların önceliklendirilmesi ve kamu politikası haline getirilmesi gerekiyor. Hem sabit hem mobil pazarda altyapı paylaşımına, yatırımları hızlandıracak ve bu sayede daha yaygın ve daha iyi bir hizmet sağlayacak her çözüme sıcak bakıyoruz."

Dijitalleşme için sürdürülebilir bir yerli ve milli ekosistemin oluşmasının önemli olduğunu vurgulayan Deegan, bunun için kurumlar arasında iş birliği, koordinasyon ve diyalog yollarının açık olmasının önemine işaret etti.

Deegan, "Yatırımların önünün açılması, yatırım ikliminin desteklenmesi ve bu alanda yeni teşviklerin devreye alınması ile Türkiye, telekomünikasyon sektöründe bölgesinin lideri olmaya aday." dedi.

(AA)

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