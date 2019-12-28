VGM başvurusunu bekleyen üniversite öğrencileri sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek istiyor. VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? VGM yükseköğretim bursu sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtı merakla araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz haftalarda ortaöğretim için VGM burs sonuçlarını neticelendirip açıklamıştı. Ancak Yükseköğretim öğrencilerinin beklediği sonuçlar erişime açılmadı. VGM yükseköğretim bursu sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde..

VGM BURS SONUÇLARI YÜKSEKÖĞRETİM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2020 EĞİTİM YILI ORTAÖĞRENİM Burs Başvuru Sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklandığı gün yükseköğretim burs sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı. 25 Kasım'da kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



"Yükseköğrenim burs başvurularının değerlenmeleri devam edilmektedir."

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. VGM yükseköğretim burs sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine VGM'nin internet sitesi üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerince bilgilendirmeler yapılacaktır.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

VGM BURSU NE ZAMAN YATIYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ödenir. Burs kazanan öğrencilere tamamlamaları gereken belgeler, hesap numarası açtırma ve diğer işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimiz tarafından bilgi verilecektir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.