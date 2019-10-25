Vergide yeni dönem

TBMM’ye sunulacak Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı açıklandı. Bu hafta Meclis’e sunulması beklenen taslakta “Kurumlar Vergisi”nin düşürülmesi, “Gelir Vergisi”nin i üst basamaklarının artırılması öngörülüyor. Taslaktan önce çıkan başlıklar şöyle:

DEĞERLİ EVDEN 'EK YÜZDE 1'

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan tarife 4'ten 7 dilime çıkarılıyor. Böylece yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınması hedefleniyor. 1 milyon TL’yi aşan gelirlerde %45 gelir vergisi şartı getiriliyor.

Değeri 5 milyon TL’yi aşan konutların satışında yüzde 1 Değerli Konut Vergisi tahsil edilecek.



Türkiye’de hizmet veren, Google, Twitter, Facebook gibi dijital devlerden, reklam hizmetleri, içerik satışları için yüzde 7.5 vergi alınacak.



En üst liglerdeki sporcuların gelir vergisi oranı yüzde 15'ten, yüzde 20'ye çıkarıldı. Bir alt liglerdeki sporculara yüzde 10, diğer ligdekilere yüzde 5 vergi uygulanacak.