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21 Şubat 2020 Cuma 07:47:06 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 07:53:26

Vergide uzlaşana yüzde 40 az ceza! 100 liradan 40 lira silinecek

Vergi uzlaşmasında indirimin nasıl yapılacağına ilişkin detaylar belli oldu. Vergi borcu ve cezalarıyla ilgili yargısal süreçten vazgeçen mükellef, 100 bin liralık vergi cezasının 40 bin lirasını sildirebilecek.

Geçtiğimiz dönemde torba yasayla yapılan düzenlemeyle, vergi sisteminde, "kanun yolundan vazgeçme" getirilmişti. Buna göre, vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, kanun yolundan vazgeçmesi hâlinde vergi veya cezalar indirimli olarak tahakkuk ettiriliyor. Bu şekilde tahakkuk eden vergi ve cezaların gecikme faiziyle süresinde ödenmesi hâlinde ayrıca indirim uygulanıyor.

DAVADAN VAZGEÇECEK

Dün yayımlanan tebliğ ile düzenlemenin detayları hakkında bilgi verildi. Tebliğe göre, indirimden yararlanmak için, mükellef için geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin, dava konusu edilen vergi ya da ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Verilen dilekçede dava konusu vergi veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğinin beyan edilmesi de şartlar arasında.

AYRI DİLEKÇE

Kanun yolundan vazgeçilen her bir karar için ayrı ayrı dilekçe verilecek.

Konusu sadece vergi olan davalarda, bu verginin kaldırılması durumunda verginin yüzde 60'ı tahakkuk edecek, verginin kalan yüzde 40'ı terkin edilecek, bu verginin tasdik edilmesi durumunda ise verginin tamamı tahakkuk edecek.

Vergi ve buna bağlı vergi kaybı cezasının kaldırılması durumunda, verginin yüzde 60'ı tahakkuk edecek, verginin kalan yüzde 40'ı ve vergi ziyaı cezası ise silinecek.
100 BİN LİRALIK CEZA 60 BİNE İNECEK

Düzenlemeyle ilgili örneğe göre, 100 TL resen KDV tarh edilmiş, 100 bin TL ceza kesilmiş ve buna ilişkin vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiş bir mükellef, vergi mahkemesinde dava açtıktan ve cezası onaylandıktan sonra istinaf sürecinden vazgeçerek düzenlemeden yararlanabiliyor. Toplamda 200 bin TL borcu olan mükellefe bu durumda toplamda 175 bin TL (100 bin TL vergi ve 75 bin TL ceza) tahakkuk edecek, 25 bin TL'lik ceza silinecek. Mükellef, kanun yolundan vazgeçme dilekçesini 2 Kasım 2020 tarihinde verdiği için son ödeme tarihi 2 Aralık 2020 olarak belirlenecek. Borçlu mükellef, son ödeme günü olan 2 Aralık 2020'ye kadar tahakkuk eden vergi tutarının tamamı olan 100 bin TL'yi, 100 bin TL vergi üzerinden hesaplanacak gecikme faizini ve tahakkuk eden ceza tutarının (75 bin lira) yüzde 80'ini (60 bin lira) ödemiş olacak. Mükellefin bu tutarları birlikte ödemesi halinde ceza tutarının yüzde 20'si olan 15 bin lira da ayrıca indirilmiş olacak.

(Milliyet)

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