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31 Aralık 2019 Salı 20:37:49 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 20:38:51

Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri elektronik ortama taşınacak

Vergi, resim ve harç istisnası belgesi çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanan istisnalar, elektronik ortama kaydedilecek.

Ticaret Bakanlığının, İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'nin 4'üncü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, vergi, resim ve harç istisnası belgesi çerçevesinde kurum ve kuruluşlarca uygulanan istisnalar, elektronik ortama veya burada oluşturulan istisna kayıt formuna işlenecek.

İstisnaların kayıt formuna işlenmesi durumunda, onaylanan ve üzerine istisnaların işlenmiş olduğu istisna kayıt formu, belge sahibi firma tarafından elektronik ortamda kaydedilecek.

Uygulanan istisnalar, istisnayı uygulayan kurum ve kuruluş tarafından belge sahibi firmanın bağlı olduğu vergi dairesine bildirilecek.

Düzenlenen vergi, resim harç istisnası belgeleri aylık listeler halinde Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Vergi resim harç istisnası belgeleri, ilgili firmanın elektronik ortamda müracaatına istinaden belge ihracat taahhüdü kapatılıncaya kadar Ticaret Bakanlığınca revize edilebilecek.

Bakanlıkça uygun görülen revize talepleri belgenin elektronik ortamdaki kayıtlarına işlenecek.

Vergi, resim, harç istisnası belgeleri, firmanın müracaat etmesi durumunda, belge ihracat taahhüdü kapatılıncaya kadar, elektronik ortamda istisna belgesi revize edilebilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

AA

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