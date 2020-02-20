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20 Şubat 2020 Perşembe 11:09:09 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:14:13

Vergi borcu olanlar dikkat! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergide "kanun yolundan vazgeçme" uygulamasına açıklık getirdi. Hazine, 7194 sayılı kanunla vergi sistemine eklenen, vergi ve cezaların yargı denetimine götürülmesinden vazgeçme anlamına gelen "Kanun yolundan vazgeçme" müessesesine ilişkin açıklamalar yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7194 sayılı kanunla vergi sistemine eklenen, vergi ve cezaların yargı denetimine götürülmesinden vazgeçme anlamına gelen "Kanun yolundan vazgeçme" müessesesine ilişkin açıklamalar yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu genel tebliğiyle, 7194 sayılı yasayla düzenlenen konuya ilişkin hükümlerden yararlanmak için gereken şartlara açıklık getirildi.

Tebliğde "kanun yolundan vazgeçme" kapsamı; vergi ve ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar (Danıştay'ın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç) şeklinde açıklandı.

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