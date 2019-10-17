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17 Ekim 2019 Perşembe 09:40:19 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:56:09

Kredi kartında önemli adım: Komisyon bedeli 1,6'yı aşamayacak!

Kredi kartı komisyon bedellerine yönelik binlerce işletmeye nefes aldıracak sınır geldi. 1 Kasım'dan itibaren kartlı işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde ödenecek komisyon bedeli artık yüzde 1,6’yı aşamayacak. Bu da firmaların fazladan bankalara ödedikleri rakamın büyük bölümünün kasada kalacağı anlamına geliyor. Tabi komisyon tarafındaki bu olumlu gelişme fiyatları da etkileyecek. Taksitli satışlarda vade oranlarında düşüş yaşanacağını ifade eden sektör temsilcileri, kararın etkisinin fiyatlara yansımasının ise Aralık başı itibariyle gerçekleşebileceğini öngörüyor.

Türkiye genelinde on binlerce iş yeri sahibinin uzun zamandan beri beklediği kredi kartı komisyon oranlarına yönelik adım dün itibariyle atıldı.

Merkez Bankası kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankaların üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranlarına yönelik çok önemli bir düzenlemeye gitti.

1 Kasım 2019 itibariyle yürürlüğe girecek uygulama kapsamında kartlı alışverişlerde bankaların işletmelerden aldığı komisyon ücretlerine sınır getirildi.

KOMİSYONA SINIR GETİRİLDİ: 1,60'I AŞAMAYACAK

Merkez Bankası tebliğinde yer alan değişikliğe göre; mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye iş yerlerinin hesaplarına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak komisyon oranı artık yüzde 1,60’ı geçemeyecek. İşlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde ise; söz konusu azami komisyon oranları, işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşecek.

Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0,89 puan artırılarak uygulanacak.

45 GÜN BEKLEMEYEN YÜZDE 3'ÜNÜ VERİYOR

Türkiye genelinde hizmet veren on binlerce işletme kredi kartı ile yapılan işlemler sonrasında nakit ihtiyacından dolayı ertesi gün paralarını alabilmek için farklı oranlarda bir komisyon ödemek zorunda kalıyordu. Oranları yüksek bularak komisyon ödemek istemeyenler ise ortalamada 15 ile 45 gün arası beklemek durumunda kalıyordu.

Mevcut uygulamada komisyon oranında sınır bulunmaz iken bu oran bankasına göre yüzde 3'e kadar çıkıyor.

YARISI KASADA KALACAK

Mevcut tabloda gün içerisinde kredi kartı ile yapılan 10 bin TL'lik işlem sonrasında ertesi gün nakit ihtiyacından ötürü bu işlemleri vadesinden önce nakde çevirmek isteyen işletme sahibi işletmesine göre farklılık göstermek kaydıyla fazladan ortalama yüzde 3 komisyon ödüyordu.

Bu da 10 bin TL'de 300 TL, bu rakamın her gün aynı ortalama ile gerçekleşmesi halinde ise ay sonunda 9 bin TL'nin bankanın kasasına girmesi anlamına geliyordu. Yüzde 1,6'lık sınır sonrası aynı işlemin her gün gerçekleşmesi ile bu paranın yarısı işletmenin kasasında kalacak.

KARIN YÜZDE 15’İ UÇUYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’nın çok önemli bir karara imza attığına değinen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öcel, perakende şirketlerinin bir çoğunun faiz vergi öncesi karının yüzde 5 ile 10 arasında değiştiğini, ciroların ise yaklaşık yüzde 1 ile 1,5'inin kredi kartına fazladan ödenen komisyonlarına gittiğini, bunun da karlılık oranlarının yüzde 10 ile 15'ine denk geldiğini kaydederek bu sınırlama kararı ile komisyon olarak fazladan ödenen rakamların iş yerlerinin kasasında kalacağını belirtti.

İŞLETMELERE NEFES ALDIRACAK

Kararın perakende şirketler ve esnaf başta olmak üzere kredi kartı ile işlem yapan tüm işletmelerin karlılıklarına dolayısıyla daha sonradan yapacakları istihdam ve yatırımlara da büyük katkı sağlayacağını dile getiren Öcel, ''Kredi kullanamayan esnaf, kart üzerinden bugün yaptığı alışverişleri bankalara belli bir komisyon oranı üzerinden kırdırarak ertesi gün kullanabiliyordu. Bu oran ise yüzde 2-3 civarındaydı. Bugün Merkez Bankası bu oranı yüzde 1,6 ile sınırlandırdı. Bu da binlerce işletmeye büyük nefes aldıracak.'' dedi.

FİYATLARA YANSIYACAK: ARALIK BAŞI DÜŞÜŞ GÖRÜLÜR

Bankalara fazladan ödenen ücretleri işletme kasasında bıraktıracak komisyon sınırlamasının fiyatlara yansıyıp, yansımayacağına ilişkin ise Öcel, ''Bu gelişme elbetteki fiyatlara da zamanla yansıyacak. Öncelikle bizim bazı markalarımız taksitli satışlarda vade oranları uyguluyordu bu oranlar düşmeye başlayacak. Fiyatlar tarafında ise kararın 1 Kasım itibariyle yürürlüğe gireceği göz önünde bulundurulursa fiyatların da kasım ortası ya da aralık başı itibariyle düşmeye başlayacağını görebiliriz.'' diye konuştu.

İKİ KARAR DAHA VAR ÇIKARSA BÜYÜK ÇOŞKU YAŞANACAK

Bu tür kararların perakende tarafında yatırımı iştahlandıran kararlar olduğunun da altını çizen Öcel, uygulamaya alınması beklenen iki karar daha olduğunu, bunların hayata geçirilmesi ile tabiri caizse perakende sektöründe büyük bir çoşma yaşanabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

(Yeni Şafak)

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