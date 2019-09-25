Vatandaşı tatilde koruyacak yasa geliyor

Yasa kapsamında yurt içi ve dışı tatillerde ortaya çıkacak mağduriyetler yapılacak sigortalar üzerinden karşılanacak, kaçak seyahat acentalarına yönelik ise ağır yaptırımlar uygulanacak. Thomas Cook'un iflası sonrasında ATOL devreye girmiş, çok sayıda havalimanında sarı yelekli personellerin turistlerin ülkelerine dönüşü için gerekli yönlendirmeleri yaparak olası mağduriyetlerin önüne geçtiği gözlenmişti.

Dünyanın en büyük ve eski seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un mali nedenlerden ötürü iflasını açıklamasının ardından çok sayıda ülkede tatil yapan binlerce Thomas Cook yolcusu kısa süreli panik yaşarken, iflasının ardından tatildeki İngiliz vatandaşlarının ülkelerine geri dönmeleri için, bu zamana kadar ki en büyük geri dönüş operasyonlarından birine de imza atıldı.

Bu kapsamında İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nca görevlendirilen çok sayıda boş uçak tatil bölgelerine inmeye başladı.

Söz konusu operasyon kapsamında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkede tatil yapan 150 bin İngiliz turistin ülkelerine geri götürülmesi hedefleniyor.

TÜM ÖDEMELERİ ATOL YAPACAK

İflas kararının ardından tüm operasyonların arkasındaki dikkat çeken organizasyonun adı ise İngiltere Kamu Otoritesi olarak ifade edilen ATOL.

Thomas Cook müşterilerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeler İngiltere’deki sigorta sistemi sayesinde ATOL güvencesinde. İngiliz turistlerin tatil ücretlerinin ödenmesi ve ülkeye geri dönüşlerine yönelik tüm süreçleri bu kurum yürütüyor.

Çok sayıda ATOL görevlisi tatil bölgelerinde ve havalimanlarında İngiliz turistlerin ülkeye geri dönüşüne ilişkin bilgi paylaşarak olası bir kaos ve mağduriyetin önüne geçiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül itibarıyla Thomas Cook müşterilerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeler bu kapsam içerisinde.

ÜCRET ALANA YASAL İŞLEM

Thomas Cook üzerindenTürkiye'de bulunan İngiliz turist sayısının 21 bin olduğu ifade edilirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tatilleri devam eden Thomas Cook yolcularından hiç bir şekilde ücret alınmayacağını, alan işletmeler hakkında ise yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Thomas Cook'un iflası Türk turizmine ilişkin bir takım garantiler barındıran seyahat yasasını da gündeme getirdi.

MECLİS'İN AÇILMASI BEKLENİYOR: ATOL BENZERİ SİSTEM GELİYOR

İngiliz yolcuların ülkelerine dönüşü için devreye giren ATOL benzeri sistem Türkiye'de de devreye alınacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Turizm Bakanlığı arasında yapılan çalışma sonrası 1618 sayılı yasa daha da geliştirilerek ortaya taslak metin çıkarıldı.

Söz konusu yasa metninin Meclis açılır açılması gündeme gelmesi bekleniyor.

ÖNCELİK TÜKETİCİ HAKLARI

Yeni yasa tasarısında öncelik tüketici haklarına verilirken kayıt dışı ekonominin önlenmesi, haksız rekabetin oluşmaması için de gerekli düzenlemeler yapıldı.

SİGORTA YAPILACAK

Özellikle tatil satın alanları yakından ilgilendiren sigorta zorunluluğu da yeni yasa metninde yer alacak. Yurt dışındaki gibi tur satan seyahat acenteleri bir güvence altına alınacak ve birtakım sigortalar geliştirilecek. Otelden uçak biletine seyahat acentesi üzerinden alınan her tatil ürünü sigortalanacak.

Tüketici otel ya da uçak biletinde bir mağduriyet yaşarsa parasını sigortadan alacak. Kurallara uymayan acentelere de bir takım yaptırımlar uygulanacak.

(Yeni Şafak)