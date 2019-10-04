Varlık Fonu’ndan enerji yatırımı

2020-2022 dönemini kapsayan ve “Değişim Başlıyor” ana temasıyla uygulanacak Yeni Ekonomi Programı'nda, TVF'nin enerji sektöründeki yatırımlarda yer almasına ilişkin planlar dikkati çekti. Enerji sektöründe, girdi maliyetleri ve ithalatı azaltmaya yönelik projeler desteklenecek. Maden arama ve sondaj çalışmaları hızla devam ettirilerek, bulunan rezervler TVF öncülüğünde yeni iş modelleri ve finansman mekanizmalarıyla ekonomiye kazandırılacak.

İlk kez özelle işbirliği

Bu kapsamda fon, özel sektör veya yabancı sermaye işbirliğine dayanan sabit sermaye yatırımlarıyla petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan enerji üretimi projelerine destek verilecek. Böylece TVF, ilk kez kamu dışı sektör oyuncularıyla birlikte enerji yatırımında yer alacak. TVF’nin bu çerçevede yapacağı petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan enerji üretimi projeleri arasında öncelik, cari açığın sürdürülebilir bir şekilde azaltılması olacak. TVF öncülüğünde özel sektör oyuncularıyla birlikte hayata geçirilecek projeler, “sıfırdan yatırım” şeklinde yapılacak.