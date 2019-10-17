Vakıfbank'tan çiftçiye destek

Vakıfbank, otomotivde yerli üretimi desteklemek amacıyla uyguladığı taşıt kredisi kampanyasını traktör kredisiyle genişletti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, anlaşmalı markalardan sıfır kilometre traktör alımlarında yüzde 0.49-0.69 bandında değişen faiz oranı uygulanacak. 100 bin TL üst limitli traktör kredisi, 5 yıl vadeli, yılda bir (hasad dönemi) ödemeli olacak.

6 AYA KADAR FAİZSİZ KREDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Çiftçilerimizin TarımKart ile ayrıca gübre, yem, mazot gibi her türlü tarımsal girdi alımlarını, 6 aya kadar faizsiz krediyle karşılama imkânları var. Çiftçilerimiz TarımKart ile Petrol Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifleri, Pancar

Kooperatifleri, TARİŞ, yem ve gübre bayileri gibi 5 binden fazla anlaşmalı marka ve kuruluştan faydalanabiliyor. Bu kartını tüm banka ATM’lerinde nakit kredi çekmek için de kullanabiliyor” açıklamasında bulundu.