Vakıfbank'tan çiftçiye destek
Sıfır kilometre traktör alımında yüzde 0.49 faizle kredi imkanı sunuluyor.
Vakıfbank, otomotivde yerli üretimi desteklemek amacıyla uyguladığı taşıt kredisi kampanyasını traktör kredisiyle genişletti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, anlaşmalı markalardan sıfır kilometre traktör alımlarında yüzde 0.49-0.69 bandında değişen faiz oranı uygulanacak. 100 bin TL üst limitli traktör kredisi, 5 yıl vadeli, yılda bir (hasad dönemi) ödemeli olacak.
6 AYA KADAR FAİZSİZ KREDİ
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Çiftçilerimizin TarımKart ile ayrıca gübre, yem, mazot gibi her türlü tarımsal girdi alımlarını, 6 aya kadar faizsiz krediyle karşılama imkânları var. Çiftçilerimiz TarımKart ile Petrol Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifleri, Pancar
Kooperatifleri, TARİŞ, yem ve gübre bayileri gibi 5 binden fazla anlaşmalı marka ve kuruluştan faydalanabiliyor. Bu kartını tüm banka ATM’lerinde nakit kredi çekmek için de kullanabiliyor” açıklamasında bulundu.
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