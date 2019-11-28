VakıfBank'a 730 milyon dolar kaynak
VakıfBank, yurtdışı piyasalardan sendikasyon kredisi ve proje teminatlı fonlama işlemiyle toplam 730 milyon dolar kaynak temin etti.
367 gün vadeli sendikasyon kredisinin büyüklüğü 580 milyon dolar olurken, işleme, uluslararası bankalardan yüzde 125 seviyesine yakın fazla talep geldi. VakıfBank ayrıca, proje teminatlı fonlama kapsamında yurtdışından 3,5 yıl vadeli 150 milyon dolar tutarında kredi elde ederek hem kaynak çeşitliliğini artırmaya hem de kaynaklarının vadesini uzatmaya devam etti. VakıfBank’ın yeni sendikasyon kredisine, geçen yıl dahil olmayan 12 yeni banka daha katıldı.
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