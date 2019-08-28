VakıfBank’tan Türk Lirası'na teşvik

Kampanya kapsamında VakıfBank'ta döviz mevduat hesabı bulunan müşteriler, bu hesaplarından TL'ye çevirdikleri birikimleri kadar tutarda yeni bir hesap açmaları durumunda güncel mevduat oranlarına ek bir faiz oranı alabilecekler. Enflasyona endeksli TL'ye dönüş hesabıyla dövizden TL'ye geçen müşterilere daha avantajlı faiz oranlarıyla birlikte enflasyon oranı üzerinde getiri sunuluyor. Böylelikle VakıfBank müşterileri, enflasyondaki değişimlerin olası etkilerinden de korunmuş oluyor.

TÜRK LİRASI'NA DESTEĞE DEVAM

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "VakıfBank olarak ülkemizin ve milli ekonomimizin yanındaki güç olma sorumluluğunu taşıyoruz. Türkiye bilançosuna azami katkı sağlama hedefimizle Türk Lirası'na destek vermeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Farklı ürünlerle uzun süredir Türk Lirası'na geçişi teşvik ettiklerini belirten Üstünsalih, 2011 yılından bu yana Hiper Hesap ile dövizden Türk Lirası'na geçen müşterilere avantajlı mevduat faizi verdiklerini, bu yıl ayrıca Enflasyon Korumalı Kazandıran Hesapları mudilere sunduklarını kaydetti. Üstünsalih, “Ekonomimize olan güveni perçinlemek ve daha güçlü bir ekonomiye sahip olmak için TL'ye güvenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

(AA)