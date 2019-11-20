VakıfBank’tan ekonomiye SKY Limit dopingi

SKY Limit’le, aylık geliri belirli bir tutarın üzerinde olan VakıfBank müşterilerine özel limit tanımlanıyor, bu limitler ek hesap, kredi kartı ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı ürünlere dağıtılabiliyor.

KREDİNİZİ SİZ YÖNETİN

Ürünle ilgili açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Türkiye’ye olan desteğimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Müşterilerimize, limitinizi biz verelim siz kredinizi yönetin diyoruz. Yeni ürünümüzün piyasaları canlandıracağına inanıyoruz” dedi.