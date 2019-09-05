Altında yükseliş sürecek! Gram altın 350 TL olabilir

Yatırımcının güvenli limanı altın, ilgi odağı olmaya, değer kazanmaya ve yatırımcıya kazandırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay 240 TL seviyesinde olan gram altın son günlerde 280 lira seviyesinden işlem görüyor. Altının onsu ise 1.537 dolardan alıcı buluyor. Analistler, küresel piyasalarda artan risk algısının ve İngiltere’de Brexit süreci başta olmak üzere yoğunlaşan siyasi risklerin altın fiyatlarındaki artışı desteklemeye devam edeceğini ifade ediyor. Şu an teknik açıdan ons altında 1.530 doların destek, 1.555 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirten ekonomistler, yıl sonunda altının ons fiyatının 1.700-1.750 dolardan alıcı bulacağını, gram altın fiyatının da 350 TL’ye kadar çıkabileceğini belirtiyor.