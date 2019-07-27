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27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:13:43 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:18:17

Uzmanlar, Merkez Bankasının faiz indirimini değerlendirdi! Bu hamle ne anlama geliyor?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Peki, Merkez Bankasının faiz hamlesi ne anlama geliyor? İşte Stratejist Cüneyt Paksoy ve Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer’in faiz indirimiyle ilgili görüşleri...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Peki, Merkez Bankasının faiz hamlesi ne anlama geliyor? Stratejist Cüneyt Paksoy ve SETA Ekonomi Araştırmacısı Doç Dr. Mevlüt Tatlıyer, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi.

“PİYASAYA POZİTİF YANSIMASI OLDU”

Merkez Bankasının yaptığı faiz indiriminin piyasaya pozitif yansıması olduğunu belirten SETA Ekonomi Araştırmacısı Mevlüt Tatlıyer, “Merkez Bankasının politika faiz oranında yaptığı değişim hem şaşırtıcı hem de çok olumlu oldu. Şaşırtıcı olması, faiz oranındaki indirimin daha düşük olmasıydı, yapılan indirimin dolar kuru düzeyinde oldukça olumlu olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda Merkez Bankasının faiz indirimi negatif bir etkiye yol açmadı, hatta pozitif bir etkiye yol açtı.” dedi.

“FİYAT VE FİNANSAL İSTİKRARIN VURGUSU”

Merkez Bankasının yaptığı faiz indiriminin önemli olduğuna dikkat çeken Stratejist Cüneyt Paksoy, “Daha önce ‘Merkez Bankası, fiyat istikrarının temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanacaktır.’ ifadesi vardı, bu değişti. ‘Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrarın amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.’ dendi.” sözlerini kaydetti.

Bunun çok önemli olduğunu, çünkü Merkez Bankasının olaya bakışını da güçlendirdiğini vurgulayan Paksoy, “Alınan karardan sonra yapılan açıklamalar, bunların piyasaya yansıması bize sürecin doğru işlediğini gösteriyor. Bundan sonra Merkez Bankası bu şekilde ilerledikçe özellikle hedefini ve finansal istikrarı kendi amacının içine kattığında adımları daha da güçlenecek.” şeklinde konuştu.

“ENFLASYON ORANLARI TEK HANEYE DÜŞECEK”

İlerleyen dönemlerde enflasyon oranlarında düşüş olacağın söyleyen Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, “Özellikle eylül ayında enflasyonun tek haneli rakamlara düştüğünü göreceğiz. Merkez Bankasının faiz indiriminin bu kadar ciddi olmasının arka planında, bunu aylardır ertelemesi ve geciktirmesi bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

2018 yılında dolar kuru ve enflasyon oranındaki artışa dikkat çeken Tatlıyer, “Bunlarla birlikte politika faiz oranı da ciddi şekilde artarak yüzde 24 düzeyine kadar çıktı. Fakat daha sonra TL’nin dolar karşısında önemli ölçüde değer kazandığını gördük.” dedi.

“KENDİ SERMAYEMİZİ KULLANABİLİR HALE GELECEĞİZ”

Ekonomi alanında yapılan reformların iyi yönetildiğini ifade eden Cüneyt Paksoy, “Reformda bir kararlık olmalı, süreç şu ana kadar iyi yönetildi. Geçen sene özellikle temmuz ayında oluşan kur hatası sonrası enflasyon faizi ve kurun yükseldiği ortamda doğru kararlar alındı.” sözlerini kullandı.

Mevcut durumda şu anki istikrarlı ortamın sağlandığını aktaran Paksoy, “Türkiye’nin, başlattığı bu yapısal reformları akış içerisinde sürdürmesi oldukça önemlidir. Hikâyemizi doğru tuttuğumuzda sürece yabancı yatırımcıların algısı pozitif hale gelecektir. Ekonomiye katkı olarak dönecektir, kendi sermayemizi de kullanabilir hale geleceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

(aksam.com.tr-Ezgi Aşık)

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