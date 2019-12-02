02 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 01:25:37
Uygunsuz asansörlere 3 milyon 199 bin TL ceza
Sanayi Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunan ürünlerden 48 bin 872'si, bu yıl ocak-eylül döneminde denetlenirken, bunlardan uygunsuz bulunanlara 4 milyon 573 bin 892 liralık ceza uygulandı.
Günlük hayatta sıkça kullanılan asansörler, 9 aylık dönemde en çok para cezası verilen ürün grubu oldu. Bu dönemde toplam 5 bin 271 asansör denetlenirken, bunların 1599'u uygunsuz bulundu. Uygunsuz bulunan asansörlere 9 ayda toplam 3 milyon 199 bin 487 lira ceza uygulandı.
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