Uygunsuz asansörlere 3 milyon 199 bin TL ceza

Günlük hayatta sıkça kullanılan asansörler, 9 aylık dönemde en çok para cezası verilen ürün grubu oldu. Bu dönemde toplam 5 bin 271 asansör denetlenirken, bunların 1599'u uygunsuz bulundu. Uygunsuz bulunan asansörlere 9 ayda toplam 3 milyon 199 bin 487 lira ceza uygulandı.