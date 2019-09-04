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04 Eylül 2019 Çarşamba 18:34:06 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:34:50

'Üretimin sırtındaki faiz yükünü asgari düzeyde tutmamız gerekiyor'

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Üretimin sırtındaki faiz yükünü muhakkak olabildiğince asgari düzeyde tutmamız gerekiyor." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Faiz indirimlerinin önümüzdeki dönemde de hem üretici hem de tüketici fiyatlarına olumlu yansımalarının süreceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin yazılı bir değerlendirme bulundu. Türkiye ekonomisinde reel sektöre yönelik ivme kaybının hafiflemesinin ağustos ayına ilişkin tüketici fiyatlarına da olumlu yansıdığını aktaran Kaan, "Nitekim bu dönemde Merkez Bankası tarafından açıklanan imalat sanayi kapasite kullanımı ve reel kesim güven endekslerinde artış kaydedilmiş, ayrıca İSO’nun açıkladığı PMI ve MÜSİAD Satınalma Müdürleri Endeksinde de gözle görünür toparlanmalar gerçekleşmişti. Bu bağlamda tüketici fiyatlarındaki yıllık bazda artışının yüzde 15,01 seviyesine gerilemesi, yılın üçüncü çeyreğine yönelik olumlu bir tablo sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu

Kaan, önceki yılın ağustos ayında Türkiye'nin maruz kaldığı spekülatif döviz atağı sebebiyle üretim maliyetlerinde gözlenen artışların tüketici fiyatlarındaki dalgalanmaların temel belirleyicisi olduğunu aktardı.

2019 yılına gelindiğinde ise bilhassa haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan döneminde döviz kurunda ciddi oranda istikrar sağlanmasının dikkati çektiğini dile getiren Kaan, şunları kaydetti:

"Böylece kur ataklarından bugüne kadar gelen bir yıllık süre zarfında Türkiye ekonomisi, yeniden rayına oturmuş ve hızlı bir şekilde dengelenme sürecine girmeyi başarmıştır. Merkez Bankası tarafından temmuz ayında alınan 425 baz puanlık faiz indirimi kararı ve bunun piyasa faizlerine hızlı bir şekilde yansımış olması da iç talebin canlanmasına yönelik etkileri bakımından, enflasyon oranı üzerinde oldukça olumlu bir gelişme olmuştur. Bu bağlamda yüzde 15,01 seviyesine çekilen manşet enflasyonun Merkez Bankası’nın para politikalarıyla uyuştuğunu, faiz indirimlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ve reel sektöre; dolayısıyla da hem üretici hem de tüketici fiyatlarına olumlu yansımalarının süreceğini tahmin ediyoruz.

Faiz oranlarında gözlenen düşüşü olumlu karşılamakla birlikte, kredi risk primlerinde gözlenen artışların üzerine dikkatle eğilmemiz gerektiğine inanıyoruz. Nitekim MÜSİAD olarak sıklıkla “üretim odaklı” bir ekonomik modele geçiş yapmamız gerektiğini ifade ediyor, üretim ve yatırım hattında tatmin edici bir denge oluşturmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bunun için de üretimin sırtındaki faiz yükünü muhakkak olabildiğince asgari düzeyde tutmamız gerekiyor."

Kaan, "Faiz indirimlerinin önümüzdeki dönemde de hem üretici hem de tüketici fiyatlarına olumlu yansımalarının süreceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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