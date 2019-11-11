Üreticinin yeni gözdesi mango

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde, muz ve avokadonun önemli bir ticari değere ulaşması, çiftçileri farklı bir tropikal ürünlere yönlendirdi. Son günlerde tanesi 50 liradan satılan mango, çiftçilerin yeni gözdesi oldu. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, “Alanya'da şu ana kadar 220 üreticiye fidan desteği verdik. Mango üretim alanı da son 2 yılda 150 dekara ulaştı” dedi.

BİR AĞAÇTAN BİN ADET MEYVE

Mango fidanı üreticisi Mustafa Ezici de, “Şimdiye kadar yaklaşık 7 bin fidan satışı gerçekleştirdik. Mango fidanı, dikildikten 3 yıl sonra meyve vermeye başlıyor. 5 yaşına geldiğinde ise yaklaşık 100 mango alınıyor. 10 yaşına gelen bir mango ağacı ise yaklaşık bin adet meyve vermiş oluyor. Şu anda meyvelerin tanesi 50 liraya kadar gidiyor. Mango, Rusya'da 20 dolar, Londra'da 30-35 pound, Paris'te ise 13 euro'ya satılıyor” dedi.