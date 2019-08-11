Üniversiteler reklama değil Ar-Ge’ye para harcayacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tarafından Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporu temmuzda açıklandı. Rapora göre söz konusu kurumlarda toplam öz kaynaklı Ar-Ge bütçesinin 41 milyon 399 bin 81 lira olduğu, reklam-tanıtım için ise toplamda 219 milyon 476 bin 23 lira ayrıldığı tespitine yer verildi.

YÖK harekete geçti

Bazı vakıf üniversitelerinin Ar-Ge faaliyetleriyle reklam-tanıtım giderlerine ayırdıkları bütçe arasında çok büyük fark olması üzerine YÖK harekete geçti. YÖK, yükseköğretim sisteminin önemli bir parçası olan vakıf yükseköğretim kurumlarının Ar-Ge faaliyetlerini artırıcı ve geliştirici tedbirler alarak, ulusal ve uluslararası çalışmalara katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

Bütçe paylarına limit

Düzenlenen YÖK Genel Kurul toplantısında, vakıf üniversitelerinin toplam öğrenci gelirinin en az yüzde 1’i kadar Ar-Ge bütçesinin olmasına karar verildi. Toplantıda, ayrıca vakıf yükseköğretim kurumlarının reklam-tanıtım giderlerinin toplam öğrenci gelirlerinin yüzde 1'ini aşmaması kararı da alındı.