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22 Kasım 2019 Cuma 12:39:41 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 12:46:49

Ülker, bu yıl 5. kez gerçekleştirilen 'Mutlu Et Mutlu Ol' gününü kutladı

Yıldız Holding, bu yıl beşinci kez dünyadaki tüm çalışanlarıyla birlikte gerçekleştirdiği 'Mutlu Et Mutlu Ol' gününü kutladı. Etkinlik kapsamında Yıldız Holding’in tüm çalışanlarının, yıl boyunca düzenledikleri etkinliklerle çok sayıda çocuğu mutlu etmek ve topluma katkı sağlamak için çalıştığı kaydedildi.

  Yurt içi ve yurt dışındaki binlerce Yıldız Holding çalışanı, tüm bir yıl boyunca çocukları mutlu etmek ve topluma katkı sağlamak için düzenledikleri gönüllülük çalışmaları ve etkinlikleri, bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen “Mutlu Et Mutlu Ol" gününde kutladı. Özel günde Türkiye’deki etkinlikler kapsamında, Yıldız Holding Genel Merkezi’nde düzenlenen kermesten toplanan bağışlar Ahbap Derneği’ne aktarılırken; Yıldız Holding Çamlıca Kampüs’te düzenlenen kutlamaya derneğin kurucusu Haluk Levent de katıldı.

“Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır”

Ülker’in 70’inci yılı nedeniyle başlayan Mutlu Et Mutlu Ol etkinliğinin bugün Yıldız Holding çatısı altında genişleyerek dünyanın dört bir yanına yayıldığını belirten Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü, Yıldız Holding ailesi için önemli ve heyecanlı bir gün; Mutlu Et Mutlu Ol Günü. 1944 yılında ağabeyiyle birlikte Ülker'i kuran merhum Sabri Ülker'in, işimizin özünde yatan ‘Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır’ sözünden yola çıkarak, Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nü ilk olarak Ülker'in 70. yılı vesilesiyle kutladık” dedi.

“Mutlu edip mutlu olmayı kutluyoruz”

Tütüncü, “Bir kişiden bir diğerine yani ‘elden ele’ geçebilecek en değerli şeyin mutluluk olduğuna inanıyoruz. Yıl boyunca dünyada faaliyet gösteren tüm şirketlerimizde çocukları gülümsetecek işlere imza atmaya gayret ediyoruz. Türkiye’de kermesler düzenliyoruz, bağış kampanyaları gerçekleştiriyoruz. Okulları boyuyoruz, ihtiyaçlarını gideriyoruz. Sevgi evlerini ziyaret ediyoruz. Kan ve kök hücre bağışı, kitap, kırtasiye bağışı gibi vesilelerle elimizdekini paylaşıyoruz. LÖSEV, Darüşşafaka ve Kızılay aracılığıyla ihtiyacı olanlara ulaşmaya gayret ediyoruz. Ve Kasım’ın üçüncü Perşembesinde de mutlu edip mutlu olmayı kutluyoruz” dedi.

“Mutlu olmasını istiyor ve bunun için çalışıyoruz”

Tütüncü açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, komşularımızın ve içinde yaşadığımız toplumun mutlu olmasını istiyor ve bunun için çalışıyoruz. Küçük ve kıymetli iyiliklerin, alınan hediyelerin mutluluklara dönüştüğüne, mutluluğunsa paylaştıkça arttığına inanıyoruz. Mutlu Et Mutlu Ol felsefesi kapsamında, 2014 yılından bu yana Türkiye’de ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri yürütüyoruz. Mutlu Et Mutlu Ol Günü, bugün dünya genelinde tüm çalışma arkadaşlarımızın en anlamlı ve en mutlu anlarından biri” değerlendirmesinde bulundu.

  İhtiyaç sahibi okulların gereksinimleri karşılandı

  Yıldız Holding çalışanları, bu yıl kitap ve kırtasiye bağışlarının yanı sıra, okulların tadilatı için gerekli yardımın sağlanması, okul boyama, fidan dikim, Sevgi Evi ziyaretler ve TEMA Vakfı, Darüşşafaka, Kızılay, LÖSEV gibi kurumlara bağış yaptı. Mutlu Et Mutlu Ol Günü’ne her yıl dünyanın dört bir yanındaki 65 bin Yıldız Holding çalışanı, bağış ya da farklı projelerle katılıyor. Bugüne kadar Türkiye’de LÖSEV ve Kızılay gibi kurumlarla kan ve kök hücre bağış kampanyalarının yanı sıra; çocuklara kitap, oyuncak, ürün bağışı ve çok sayıda bisiklet hediye edildi. Yıldız Holding’in dünya genelindeki şirketlerinde; pladis’le Make a Wish ve Godiva’yla Save the Children gibi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bu özel gün kapsamında, okulları boyamak da dâhil olmak üzere, ihtiyaç sahibi okulların gereksinimlerinin karşılandığı bildirildi.

İHA

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