Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yarımca Limanı ile Çin'den Londra'ya doğrudan bağlantı sağlandı

  • Bist 100
    102376
  • Dolar
    5,5730
  • Euro
    6,2167
  • Altın
    255,3130
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kozan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Kozan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
FETÖ'den gözaltına alınmıştı... Tutuklandı FETÖ'den gözaltına alınmıştı... Tutuklandı
Tır zırhlı polis aracına çarptı: 2 yaralı Tır zırhlı polis aracına çarptı: 2 yaralı
Babasıyla tartıştı, evi ateşe verdi Babasıyla tartıştı, evi ateşe verdi
Adana, Gaziantep, Trabzon Adliyesi personel alımı sonuçları listesi! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! Adana, Gaziantep, Trabzon Adliyesi personel alımı sonuçları listesi! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı!
Memurların zam pazarlığı başlıyor Memurların zam pazarlığı başlıyor
Irkçı taraftara ömür boyu men cezası Irkçı taraftara ömür boyu men cezası
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika Haberi... MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi Son Dakika Haberi... MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi
Marketteki sapık aranıyor Marketteki sapık aranıyor
ABD Senatosu Trump'ın vetosunu engelleyemedi ABD Senatosu Trump'ın vetosunu engelleyemedi
Manchester City, Beşiktaş'ın istediği Eliaquim Mangala'yı bedelsiz gönderiyor Manchester City, Beşiktaş'ın istediği Eliaquim Mangala'yı bedelsiz gönderiyor
Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu
Sosyalist Enternasyonal ilk kez işgal altındaki Filistin'de toplandı Sosyalist Enternasyonal ilk kez işgal altındaki Filistin'de toplandı
Kommagene Krallığı'na ait olduğu düşünülüyor: Adıyaman'da 1.800 yıllık 3 katlı mağara bulundu Kommagene Krallığı'na ait olduğu düşünülüyor: Adıyaman'da 1.800 yıllık 3 katlı mağara bulundu
Son Dakika... Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türkleri için Sincan'a gözlem heyeti Son Dakika... Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türkleri için Sincan'a gözlem heyeti
Adana’da 4 milyon 795 bin Euro çalmışlardı! Yakalandılar Adana’da 4 milyon 795 bin Euro çalmışlardı! Yakalandılar
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi açıklandı! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tıkla öğren Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi açıklandı! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tıkla öğren
188 gün önce hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin babasından yürekleri dağlayan paylaşım 188 gün önce hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin babasından yürekleri dağlayan paylaşım
ABD'nin yaptırımlarına rağmen Huawei gelirlerini yüzde 23,2 artırdı ABD'nin yaptırımlarına rağmen Huawei gelirlerini yüzde 23,2 artırdı
Darüşşafaka Tekfen, Milwaukee Bucks'tan Bonzie Colson'u renklerine bağladı Darüşşafaka Tekfen, Milwaukee Bucks'tan Bonzie Colson'u renklerine bağladı
Konya'da yılanı vurayım derken hamile eşini öldürdü Konya'da yılanı vurayım derken hamile eşini öldürdü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yarımca Limanı ile Çin'den Londra'ya doğrudan bağlantı sağlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yarımca Limanı ile Çin'den Londra'ya doğrudan bağlantı sağlandı
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Temmuz 2019 Salı 14:13:06 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 14:14:02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yarımca Limanı ile Çin'den Londra'ya doğrudan bağlantı sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Yarımca Limanı, Çin'den Londra'ya kadar doğrudan bağlantı sağlamış oldu." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, DP World Yarımca Limanı Demiryolu Bağlantısı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, sınırlarının yüzde 70'inden fazlası denizlerle çevrili, üç kıtanın geçiş yolunda bulunan Türkiye'nin, Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'na, Süveyş Kanalı ile Arap Yarımadası ve Hint Okyanusu'na, Türk boğazlarının Karadeniz-Akdeniz bağlantısıyla Avrasya ve Uzak Doğu'ya uzanan bir ulaşım ağının tam ortasında bulunduğunu söyledi. 

Türkiye'nin lojistik noktasında doğal üs konumunda olduğunu belirten Turhan, bu nedenle tam bir ulaşım seferberliği başlattıklarını dile getirdi.

Turhan, ulaşımın, modern dünyada gerek toplumsal refahın gerekse ekonomik yapıların temel çarkı konumunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her şeyin iç içe geçtiği günümüz dünyasında, tüm ulaşım modlarının yüksek kalite ve güven içinde birbiriyle entegrasyonunu sağlayamadığınız takdirde, çok da fonksiyonel işler yapmamış olursunuz. Dünya ölçeğinde yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, havalimanları, limanlar, demir yolları, hasılı ulaşım altyapıları yapıyoruz. Bunların tamamını birbiriyle buluşturmayı, entegrasyonlarını sağlamayı, en az işin kendisi kadar önemsediğimizin bilinmesini istiyorum. Bu şekilde yapıldığı takdirde, üretilen değer katlanarak artmakta, ulaşım altyapılarındaki ticari döngü maksimum düzeye çıkmaktadır."

Tüm bunların, yalnızca kamu eliyle gerçekleşmeyeceğini, bundan dolayı serbestleştirme politikalarının önünü açtıklarını anlatan Turhan, şöyle devam etti:

"Yani özel sektörümüz de taşın altına elini koysun, gücümüze güç katsın istedik. Bugün burada tanık olduğumuz şey de aslında tam anlamıyla budur. DP World, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu 1 kilometrelik demir yoluyla dev Yarımca Limanı'nı ana demir yolu hattına bağlama başarısını gösterdi. Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda. Bu modern liman, bu sayede, Türkiye'nin demir yolu olan her köşesine hizmet verebilme imkanına kavuşmuş bulunuyor. Buna hükümet olarak çok büyük önem verdiğimiz Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu hattı da dahil. Meseleye daha geniş açıdan bakacak olursak, esasında Yarımca Limanı bu hat sayesinde Çin'den Londra'ya kadar doğrudan bağlantı sağlamış oldu."

"Demir yollarını yeni bir anlayışla ele aldık"

Sanayisi gelişmiş ülkelerin modern ulaşım altyapısına sahip olduğunu, kıyılardan iç kesimlere ulaşımın en verimli yolunu da demir yolunun oluşturduğunu ifade eden Bakan Turhan, hükümet olarak en başından beri, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ulaşım modları arasında dengeli bir dağılımın sağlanması amacıyla demir yollarını yeni bir anlayışla ele aldıklarını kaydetti.

Bakan Turhan, sektörün serbestleştirilmesi uygulamalarının hayata geçirilmesi, yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağının yaygınlaştırılması, mevcut hatların yenilenme sürecinin tamamlanması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi, lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması, yerli ve milli demir yolu sanayisinin geliştirilmesinin öncelik verdikleri politikalar arasında yer aldığını söyledi.

Bu kapsamda demir yollarına 133 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Turhan, "Böylece, 1950'den sonra yılda ortalama 18 kilometre demir yolu yapılırken, 2003 yılından itibaren yılda ortalama 135 kilometre demir yolu yapma başarısına ulaştık. Bu sayede 2023 yılında TCDD Taşımacılık AŞ ve özel demir yolu tren işletmecilerinin toplam karasal taşımacılık içerisindeki payının yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

(AA)

Türkiye'den hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler!
Gerilim zirve yaptı! Yeni yaptırımlar geliyor!
Türkiye'den flaş bir hamle daha
S-400'lerden sonra sıra onlarda! Türkiye'den müthiş hamle!
Bakan Albayrak, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz" dedi
AYM’nin "hak ihlali" kararına yönelik tepki çığ gibi büyüyor
İngiltere’de "Türk arı" alarmı: Yakalanıp öldürülecek
SON DAKİKA! CAS'tan 2010-11 kararı
Piyasalar için 11 yıl sonra bir ilk
ABD'li devden açıklama! Türkiye Çin'i sollayabilir
Emekliye 1.159 TL! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?
Asıl bombayı Gazişehir Gaziantep patlattı
"Rusya ile Türkiye, ABD'den korkmuyor"
CHP’li başkandan kardeşine kıyak
Baklavacı trafik eşkiyaları hakim karşısında
Rum yalanı çöktü! Bu belgeler Türkiye'ye ait!
Suriyeliler için yol haritası belli oldu! 26 Ağustos milat olacak!
Başkanlar takipte! Karne çıkarılacak
Dikkat! Araç sahipleri için son 2 gün
Birinci dereceden torpil listesi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ